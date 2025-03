Drone russo sul Lago Maggiore, il mistero e il possibile obiettivo

Un drone di origine russa ha sorvolato ripetutamente la sede dell’Ispra sul Lago Maggiore, ospitante anche il Joint Research Centre della Commissione europea, a marzo. Questo fatto, segnalato da Il Corriere della Sera, ha suscitato preoccupazione in merito alla sicurezza nazionale e europea. Salvatore De Meo, membro della Commissione Sicurezza e Difesa al Parlamento europeo, ha affermato che tali episodi meritano la massima attenzione, poiché potrebbero rappresentare un serio rischio. Forza Italia intende presentare un’interrogazione alla Commissione europea per chiarire la situazione e verificare if siano già attive misure di protezione per le infrastrutture strategiche legate alla difesa. De Meo ha evidenziato l’importanza di tutelare i centri di ricerca, chiedendo trasparenza e collaborazione tra le autorità nazionali e europee.

Oltre a De Meo, il senatore Enrico Borghi di Italia Viva ha sottolineato che il sorvolo del drone russo su obiettivi sensibili richiede verifiche immediate e adeguate risposte di sicurezza. Italia Viva chiederà informazioni specifiche in tutte le sedi istituzionali competenti per tutelare la sicurezza nazionale e le produzioni strategiche italiane, con intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare.

Riguardo al centro e ad altre strutture nelle vicinanze, è in vigore una “no fly zone”. I responsabili del Centro comune di ricerca europeo hanno segnalato la presenza del drone attraverso un sistema di rilevamento, intercettando almeno cinque passaggi del velivolo. Quest’ultimo potrebbe essere equipaggiato con tecnologie avanzate per riprendere obiettivi nei dettagli, ma dopo i sorvoli non è più apparso, senza lasciare tracce.