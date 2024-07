Drone con telecamera Full HD e doppia batteria in FORTE SCONTO, costa solo 54€

Volete acquistare un drone ma siete ancora alle prime armi? Allora non possiamo che suggerirvi di approfittare di questa nuova promozione Amazon che permette di acquistare un drone per principianti ad un prezzo ridicolo.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON L’offerta vede come protagonista il Drone Wipkviey T6, un dispositivo con telecamera Full HD (1920×1080 pixel) regolabile a 90 gradi che è facile da imparare e da usare. La funzione di trasmissione in tempo reale FPV avanzata integrata consente di vedere lo splendido scenario in volo sul proprio telefono cellulare. Tramite l’apposita applicazione, è possibile condividere immediatamente questi momenti di grande interesse sui propri profili social in pochissimi click. Per adattarsi ai principianti, questo drone dispone di funzionalità extra come il decollo/atterraggio con un solo tasto e l’arresto di emergenza. Nella confezione sono incluse inoltre due batterie, ciascuna delle quali garantisce un tempo di volo pari a 30 minuti.

Vi ricordiamo che è possibile risparmiare il 40% con un esclusivo coupon a tempo limitato che applica uno sconto al checkout. Sappiate però che la promozione resterà valida solo fino al 28 luglio 2024, salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!