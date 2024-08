Drone con fotocamera FullHD a SOLI 32€, ma dovete essere velocissimi

Grazie alla nuova offerta a tempo limitato di Amazon, avete poche ore per accaparrarvi un drone con tanto di fotocamera FullHD ad un prezzo davvero stracciato.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Al centro dell’offerta troviamo il SIMREX X800, un Mini Drone dotato di fotocamera 1080p HD FPV. Il mini drone in questione adotta la tecnologia di posizionamento del flusso ottico, che contribuisce ad avere un controllo preciso del drone con l’aiuto del GPS all’aperto.

La fotocamera principale può catturare foto chiare e di alta qualità in tempo reale, la trasmissione FPV ti consente di vedere dalla telecamera tramite l’app ‘SIMREX Zoomy’ (iOS/Android), senza contare la possibilità di pilotare il drone tramite il tuo smartphone.

Grazie alla funzione di avvio/atterraggio con un solo tasto, questo drone è perfetto anche per bambini e principianti.

Se volete fare vostro questo dispositivo, in offerta solo ed esclusivamente per poche ore, potete approfittare dello sconto del 20% e del coupon che taglia il prezzo di altri 20 euro, così da pagarlo solo 32 euro.

