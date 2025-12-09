Drone 4K GPS X10 PRO

🔥 Offerta Amazon
CHUBORY X10 PRO GPS Drones with 4K UHD Adult Camera, 90 Minutes Extended Flight Time, Long Control Range X10 PRO-IT-251015-1
Scopri il CHUBORY X10 PRO: il drone GPS perfetto per le tue avventure
Il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS di alta qualità, progettato per offrire un’esperienza di volo unica e senza limiti. Con un peso inferiore a 249g, questo drone è perfetto per catturare immagini spettacolari durante i tuoi viaggi.
Caratteristiche principali
- Volo senza registri: il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS sotto i 249g, ideale per voli senza limiti.
- Più tempo nell’aria: con una durata di volo di fino a 90 minuti, potrai esplorare il cielo senza interruzioni.
- Controllo a lunga distanza: il drone può essere controllato fino a 3.280 ft di distanza, offrendoti una libertà di movimento senza precedenti.
Vantaggi pratici
- **Facile da trasportare**: il design pieghevole e la custodia robusta rendono il drone perfetto per i viaggi all’aperto.
- **Immagini di alta qualità**: la camera 4K UHD cattura immagini e video di alta risoluzione, con una lente grandangolare regolabile fino a 90°.
Funzioni avanzate
- Sistema di posizionamento duale: il drone utilizza la tecnologia GPS e il flusso ottico per garantire voli stabili e sicuri.
- Motore brushless: i motori in lega robusti offrono una resistenza al vento elevata e un volo più silenzioso e potente.
- Funzioni di volo intelligente: il drone dispone di funzioni come “Crowd automatically”, “Touch to fly” e “Point of interest” per voli automatici e senza stress.
Acquista con fiducia
Il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS di alta qualità, progettato per offrire un’esperienza di volo unica e senza limiti. Con una garanzia di 1 anno per la sostituzione di parti danneggiate e una garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi acquistare con fiducia. Non perdere l’occasione di esplorare il cielo e catturare immagini spettacolari: acquista il CHUBORY X10 PRO oggi stesso!
