Drone 4K GPS X10 PRO

CHUBORY X10 PRO GPS Drones with 4K UHD Adult Camera, 90 Minutes Extended Flight Time, Long Control Range X10 PRO-IT-251015-1

Scopri il CHUBORY X10 PRO: il drone GPS perfetto per le tue avventure

Il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS di alta qualità, progettato per offrire un’esperienza di volo unica e senza limiti. Con un peso inferiore a 249g, questo drone è perfetto per catturare immagini spettacolari durante i tuoi viaggi.

Caratteristiche principali

Volo senza registri : il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS sotto i 249g, ideale per voli senza limiti.

: il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS sotto i 249g, ideale per voli senza limiti. Più tempo nell’aria : con una durata di volo di fino a 90 minuti, potrai esplorare il cielo senza interruzioni.

: con una durata di volo di fino a 90 minuti, potrai esplorare il cielo senza interruzioni. Controllo a lunga distanza: il drone può essere controllato fino a 3.280 ft di distanza, offrendoti una libertà di movimento senza precedenti.

Vantaggi pratici

**Facile da trasportare**: il design pieghevole e la custodia robusta rendono il drone perfetto per i viaggi all’aperto.

**Immagini di alta qualità**: la camera 4K UHD cattura immagini e video di alta risoluzione, con una lente grandangolare regolabile fino a 90°.

Funzioni avanzate

Sistema di posizionamento duale : il drone utilizza la tecnologia GPS e il flusso ottico per garantire voli stabili e sicuri.

: il drone utilizza la tecnologia GPS e il flusso ottico per garantire voli stabili e sicuri. Motore brushless : i motori in lega robusti offrono una resistenza al vento elevata e un volo più silenzioso e potente.

: i motori in lega robusti offrono una resistenza al vento elevata e un volo più silenzioso e potente. Funzioni di volo intelligente: il drone dispone di funzioni come “Crowd automatically”, “Touch to fly” e “Point of interest” per voli automatici e senza stress.

Acquista con fiducia

Il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS di alta qualità, progettato per offrire un’esperienza di volo unica e senza limiti. Con una garanzia di 1 anno per la sostituzione di parti danneggiate e una garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi acquistare con fiducia. Non perdere l’occasione di esplorare il cielo e catturare immagini spettacolari: acquista il CHUBORY X10 PRO oggi stesso!