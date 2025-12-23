10.5 C
Drone 4K GPS X10 PRO, 90min Volo

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €119.99 – €259.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

CHUBORY X10 PRO GPS Drones with 4K UHD Adult Camera, 90 Minutes Extended Flight Time, 3280 Feet Long Control Range, X10 PRO-IT-250729-2

Il tuo nuovo compagno di avventura è arrivato: il CHUBORY X10 PRO GPS Drone con camera 4K UHD. Questo drone è stato progettato per offrire un’esperienza di volo unica e senza limiti, con una lunga autonomia di 90 minuti e un raggio di controllo di 3.280 piedi.

Caratteristiche principali

Il CHUBORY X10 PRO è un drone GPS di media dimensione, con un peso inferiore a 0,25 kg, che lo rende ideale per voli senza problemi e per catturare immagini spettacolari durante i viaggi. I motori senza spazzole in lega di alluminio offrono una resistenza al vento elevata e garantiscono voli più veloci, silenziosi e potenti.

Vantaggi pratici

  • Lunga autonomia di 90 minuti, grazie alle 3 batterie incluse
  • Raggio di controllo di 3.280 piedi, per voli più liberi e senza limiti
  • Sistema di posizionamento duale, con flusso ottico e GPS, per voli sicuri e stabili
  • Fotocamera 4K UHD, con lens grandangolare regolabile, per catturare immagini spettacolari
  • Trasmissione video 5GHz FPV, per una trasmissione video stabile e fluida

La tua libertà di volo

Il CHUBORY X10 PRO è dotato di funzioni di volo intelligente assistite dal GPS, come il “Crowd automatically”, il “Touch to fly” e il “Point of interest”, che ti permettono di liberare le tue mani e la tua mente per creare video o fotografie e goderti maggiormente il volo.

Un compagno di viaggio perfetto

Il design del drone pieghevole e la custodia robusta lo rendono più portatile per i viaggi all’aperto. Puoi portarlo ovunque e registrare tutti i momenti meravigliosi. Inoltre, offriamo una garanzia di 1 anno per la sostituzione di parti danneggiate e una garanzia di rimborso di 30 giorni per qualsiasi motivo.

Non aspettare oltre, acquista il tuo CHUBORY X10 PRO GPS Drone con camera 4K UHD e scopri un nuovo mondo di libertà e avventura!

