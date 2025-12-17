Drone 4K GPS, 90min Volo, 1000m Controllo

🔥 Offerta Amazon
GPS Drone with 4K Camera, 90min Long Flight Time, 1000m Long Control Range, Auto Return, Auto Follow, Brushless Motor, RC CHUBORY X10 PRO Quadcopter for Beginners
Scopri il Drone GPS X10 PRO: il tuo compagno di avventura
Il Drone GPS X10 PRO è un dispositivo innovativo progettato per offrire un’esperienza di volo unica e senza limiti. Con un peso inferiore a 0,25 kg, è il drone perfetto per catturare immagini spettacolari durante i tuoi viaggi.
Caratteristiche tecniche
- Motore brushless per un volo più silenzioso e potente
- Tempo di volo fino a 90 minuti e controllo a lunga distanza fino a 1000 metri
- Sistema di posizionamento duale (GPS e flusso ottico) per voli stabili e sicuri
- Fotocamera 4K UHD con lente grandangolare regolabile per catturare immagini e video di alta qualità
Vantaggi pratici
- Facile da usare: il drone è dotato di funzioni di volo intelligente come “Segui me” e “Vola toccando” che ti permettono di controllarlo con facilità
- Portatile: il design pieghevole e il caso di trasporto robusto lo rendono facile da portare con te durante i tuoi viaggi
Unisciti alla comunità di CHUBORY
CHUBORY è più di un produttore di droni: è un punto di incontro per gli appassionati di aviazione. Dal 2009, offriamo tecnologia innovativa e stimoliamo lo spirito d’avventura per realizzare il sogno di vedere il mondo dall’alto. Unisciti a noi e esplora il cielo con il Drone GPS X10 PRO: acquistalo ora e scopri una nuova dimensione di libertà!
