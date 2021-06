Centoventotto nuove droghe, di cui 38 trovate in Europa e altre 90 in Italia. Anzi: tre sostanze sono state individuate per la prima volta proprio nel nostro Paese, oppiodi sintetici analoghi al fentanil e cannabinoidi sintetici. Quasi tutte segnalate nel periodo post lockdown quando c’è stato un incremento del 200% degli avvisi di sostanze psicoattive diverse che si aggiungo alle droghe “classiche”: cocaina e ketamina in testa che hanno registrato un notevole incremeno di sequestri. E poi thc, eroina, morfina, amfetamina, mdma, lsd. Lo raccontano i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità.

“La velocità di risposta dello Snap, il Sistema nazionale di allerta precoce – ha sottolineato Roberta Pacifici, direttrice del Centro nazionale dipendenze e doping – è un fattore determinante per mettere a punto una procedura che permetta di reagire subito alla comparsa e alla diffusione di nuove sostanze”. Di grande supporto sono anche le informazioni dei Servizi per le dipendenze, delle strutture di emergenza, delle unità mobili, delle comunità terapeutiche e, più in generale, le organizzazioni del privato sociale, in grado di fornire un’osservazione oggettiva (sul campo) dei consumatori di sostanze psicoattive o stupefacenti.

“Un lavoro indispensabile a tutela della salute – ha commentato Simona Pichini, responsabile dell’Unità di farmatossicologia dell’Iss – poiché individuare nuove sostanze psicoattive non presenti nell’elenco delle sostanze stupefacenti significa prendere misure di sicurezza per prevenire intossicazioni e decessi, causati direttamente dalle stesse o da prodotti che le contengono”. Gli effetti di queste sostanze sulla salute, spiegano gli esperti, possono essere devastanti.

Il mercato cresce ma anche l’attenzione: lo dimostra il confronto con il 2018 quando vennero individuate sessanta nuove molecole rilevate dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Ci sono poi i numeri della relazione annuale della Direzione centrale dei servizi antidroga della polizia di Stato che raccontano “la resilienza delle organizzazioni criminali alla pandemia. Nel 2020, dopo la primissima fase di lockdown, i traffici illeciti sono rapidamente ripresi cercando nuove rotte e modalità di occultamento della droga”.

Il dato dei sequestri ha mostrato un lieve aumento rispetto all’anno precedente: 58.827 di chili contro i 54.771 del 2019. A calare sonon stati i sequestri di hashish che resta comunque la droga più individuata dalle forze dell’ordine. Stesso trend negativo per l’eroina. Mentre il vero boom è per la cocaina: l’anno 2020 segna il record assoluto nei sequestri che hanno toccato quota 13,4 tonnellate, un quantitativo mai raggiunto in precedenza. Le ipotesi sul +63% sono due: le conseguenze della pandemia che ha provocato una sorta di “stop and go” con una ripresa poi più forte e concentrata delle importazioni dal Sud America oppure una vera rimodulazione delle direttrici del traffico di droga che fanno dell’Italia un punto di snodo e di passaggio verso altri mercati.