LECCE – Ai carabinieri hanno raccontato di essere state avvicinate, drogate e poi violentate. Ora il racconto di due giovani turiste, entrambe maggiorenni, in arrivo dalla provincia di Verona, è finito al vaglio degli investigatori per ricostruire le ultime ore trascorse dalle ragazze in vacanza in Salento, a Gallipoli.

Entrambe sono ricoverate nell’ospedale Sacro Cuore di Gesù affidate ai medici che le hanno in cura. Gli accertamenti sono rivolti anche a rilevare eventuali segni riconducibili a violenze e all’assunzione di quella che potrebbe essere la cosiddetta ‘droga dello stupro’.

Le due ragazze, infatti, hanno raccontato di essere state prima stordite con una droga e poi violentate da un gruppetto di persone in un paese vicino Gallipoli. Su quanti fossero gli aggressori, però, non sono state precise. Ovviamente il personale sanitario ha informato i carabinieri della Compagnia di Gallipoli. I militari, guidati dalla capitana Beatrice Casamassa e coordinati dalla pm Francesca Miglietta, hanno raccolto le prime testimonianze delle due ragazze ancora molto scosse.

Dai primi elementi investigativi raccolti, sembrerebbe fondato il timore che le due turiste siano state effettivamente stordite con la droga, incolore e insapore. Solo pochi giorni fa, in Salento gli agenti della Squadra Mobile avevano sequestrato sei litri di questa droga contenuta in un pacco recapitato a un pizzaiolo arrestato e poi scarcerato.