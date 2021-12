Operazione antidroga a Palermo. I carabinieri della Compagnia di Monreale, alle prime ore di stamani, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, indagate, in concorso tra loro, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Sei sono finite in carcere, altrettante ai domiciliari. Con l’operazione denominata ‘Carthago’ i carabinieri di Monreale sono riusciti a fare luce su una fiorente attività di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana messa in piedi nel quartiere Passo di Rigano.