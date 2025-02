Droga nel bicchiere in discoteca? Al Piper arriva lo chouchou “salva drink”

Serata di prevenzione contro il drink spiking al Piper Club di Roma, un’iniziativa di Italpol Vigilanza in collaborazione con il locale. Il drink spiking consiste nell’aggiungere sostanze illecite nei drink senza il consenso dei consumatori, un problema crescente, soprattutto tra le donne. Per contrastare questo fenomeno, durante l’evento, saranno distribuiti gratuitamente gli chouchou ‘drink safe’, elastici per capelli che diventano copribicchieri, offrendo una protezione dalle intrusioni indesiderate.

Il drink spiking è un fenomeno preoccupante che avviene frequentemente nei locali notturni e colpisce in particolare le donne, rendendole vulnerabili all’aggiunta di sostanze pericolose nei loro drink. Italpol Vigilanza e Piper Club hanno scelto di affrontare questo problema con un’iniziativa concreta. Gli chouchou ‘salva drink’ sono accessori pratici, colorati, lavabili e idrorepellenti, che mirano a proteggere il divertimento degli utenti. Inoltre, questi strumenti fungono da deterrenti utili per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza nei locali.

Tuttavia, Italpol Vigilanza e Piper Club ribadiscono che il miglior modo per difendersi è rimanere sempre vigili e prudenti, evitando di lasciare incustodito il proprio bicchiere. L’iniziativa, quindi, non solo fornisce strumenti di protezione, ma promuove anche un comportamento responsabile tra i giovani e i frequentatori delle discoteche, incoraggiando una cultura della sicurezza e della consapevolezza.