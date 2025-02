Droga gettata dall’auto e turista derubata

Quattro persone, tre bulgare e un albanese, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Milano per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata riportata sul sito della Polizia.

Nel pomeriggio, la Squadra Mobile ha rintracciato un veicolo con a bordo un albanese di 35 anni, che ha parcheggiato in via Marinella per poi tornare a Largo San Valentino, dove ha aperto un’altra auto. Durante il percorso, ha lanciato un oggetto dal finestrino. Fermato in Piazzale Loreto, l’uomo era in possesso di 630 euro in contanti e 0,80 grammi di cocaina nell’auto. In via Sabaudia, è stata trovata un’altra bustina contenente 13 grammi di cocaina. Inoltre, nell’auto fermata in via Marinella, gli agenti hanno rinvenuto 15 buste, ognuna contenente circa dieci dosi di cocaina, per un totale di 200 grammi.

Contemporaneamente, agenti in servizio anti-borseggio hanno notato tre donne bulgare in un negozio. Fingendosi clienti, hanno circondato una turista di 43 anni e le hanno rubato il portafogli, approfittando della situazione. Le sospette sono state fermate mentre si spartivano il bottino, trovate in possesso di 315 euro e 530 franchi svizzeri. La vittima del furto, inizialmente ignara, è stata poi informata dagli agenti dell’accaduto. Gli arresti evidenziano l’impegno delle forze di polizia nel contrasto al crimine e nella tutela dei cittadini.