Dritti sulla nostra strada

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il suo impegno per la difesa dell’Italia, affermando di non avere esitazioni quando si tratta della sicurezza della Nazione e degli interessi degli italiani. Esprime determinazione nel perseguire gli obiettivi senza tornare indietro. La sorella Arianna Meloni, in un post su Instagram, ha espresso il suo sostegno alla presidente, sottolineando il rinnovato orgoglio degli italiani dopo anni di vergogna e rassegnazione. Arianna ha evidenziato come l’Italia stia rialzando la testa, diventando un modello e guadagnando il rispetto sul palcoscenico internazionale.

Pur riconoscendo le sfide ancora da affrontare, ha trasmesso un messaggio di speranza e di unione, invitando gli italiani a remare insieme nella stessa direzione per portare avanti il Paese. Ha affermato che alcuni non riescono ad accettare questo cambiamento positivo, perché in un’Italia risollevata non c’è spazio per la meschinità e per il perpetuarsi di dinamiche di potere. Arianna ha esortato le persone perbene a prendere posizione e a contribuire attivamente al progresso della nazione, sottolineando che la storia è formata da scelte quotidiane e piccoli passi. Ha concluso il suo intervento con un incoraggiamento alla sorella, ribadendo il suo sostegno e l’orgoglio che provano nei suoi confronti.