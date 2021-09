Drippin’ in Milano è il nuovo singolo di Anna e su TikTok sta già spopolando. Dopo Bando (“ci beccavamo nel bando sopra il booster Anna fattura e no non parlo di buste”), la trapper questa estate se n’è uscita in radio con la celebre frase “Drippin’ in Milano mi fumo gelato“. Ma cos’è che si fuma precisamente Anna?

FanPage l’ha così edulcorata:

“Drippin’ in Milano, mi fumo gelato” è l’immagine edulcorata del successo che Anna sembra voler trasmettere, per poi ritornare ai primi passi nel mondo dell’hip hop quando canta: “Sta città non m’ha mai dato nulla, sentivo rap in culla, parlano e non sanno nulla”.

Ma cosa si fuma in realtà Anna? Ovviamente non “IL” gelato, bensì “LA” gelato, una erba.

“L.A. Gelato è una varietà perfetta per i coltivatori domestici esperti e per quelli esordienti. Una volta giunta la data del raccolto, potete aspettarvi delle cime dolci e speziate che stuzzicheranno il vostro palato (proprio come un vero gelato) ed un effetto stimolante e rilassante, alimentato da un alto contenuto di THC”.

Ora è tutto più chiaro?



Anna | Drippin’ in Milano | Testo |

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Ah

Sta città non m’ha mai dato nulla

Sentivo rap in culla

Parlano e non sanno nulla

Per te la strada è lunga

Posso fare un po’ di tutto

Sì, come un macchinario

Sto sciando non parlare

Segnalo sul calendario

Ma quelle cose che fai mi fanno ridere

Io penserei a scrivere, mica a fare i give-away

Sangue marcio per nuotare tra le vipere

Voglio guadagni a vivere, mica per soldi morire

Fanno schifo quellе robe che fai

Ti staccano il wi-fi

Giuro ho schivato cento guai

Quando c’еrano cento online

Mi godo la life, giuro

Fuck le tue vibes, giuro

So quello che devo fare, quindi fanculo

Non metto da parte amici, me li porto appresso

So che certi son nemici innamorati del successo

Non capisco ciò che dici, slang è forte come assenzio

In pratica ciò che dici l’ho già fatto in silenzio

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Chiaro che mi fotte zero dei capricci

Settimo piano hotel, troppo lontani per capirsi

Da qua sopra non vedo gli antagonisti

Manco gli faccio i dissing, tanto non li capiscono

Chiaro chiaro, guarda dove vado

Vai tranquillo che ai diciotto pagheranno caro

Sai che faccio goal di nuovo tu ancora col palo

Dicevo “Ho la palla in rete”, noi già sapevamo

Halo Halo, spiegami con chi parliamo

Mi parlano questi e rispondo che è tutto chiaro

Io non cago questi, commentano dal divano

Se parli del mio nome sicuro non farlo invano, ah

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Drippin’ in Milano, mi fumo gelato

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro

Basta me ne vado, se sbaglio non pago

Ho capito è chiaro, chiaro

È tutto chiaro, chiaro