Drillionaire, ecco '10': nel primo album Marracash, Lazza e Sfera

Esce ’10’, il primo album ufficiale del producer Drillionaire. L’album contiene 11 tracce e ogni brano è stato realizzato con la collaborazione di un artista di livello assoluto della scena italiana. In ’10’ – titolo che richiama il dna calcistico di Drillionaire – scendono in campo nomi come Marracash, Guè, Blanco, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Salmo, Lazza, , Mahmood, Noemi, Tedua, Thasup, Shiva, Anna, Tony Effe, Capo Plaza, Taxi B, Benny Benassi, Rhove, Geolier, Michelangelo.

Nel dettaglio, ecco il menù dell’album: 1. Parole (feat. Noemi, Lazza, Tedua); 2. Bon Ton (feat. Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Michelangelo); 3. Yalla (feat. Guè, Marracash); 4. Fashion (feat. Anna, Lazza, Tony Effe, Benny Benassi); 5. 90 Special (feat. Sfera Ebbasta, Shiva); 6. Proibito (feat. Taxi B, Mahmood, Fabri Fibra); 7. Upper (feat. Thasup, Shiva); 8. Chiama (feat. Capo Plaza, Salmo); 9. Pelota (feat. Tony Effe, Guè); 10. 10 (feat. Sfera Ebbasta, Lazza); 11. Desolé (feat. Rhove, Geolier).