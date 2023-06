Drillionaire, 10: album, tracklist e featuring

Da Sfera Ebbasta a Lazza, da Blanco a Marracash: tutti i featuring nella tracklist di 10, il nuovo album di Drillionaire.

Nel mondo del calcio si discute da giorni dei petroldollari del calcio arabo che stanno ‘drogando’ il mercato. In un certo senso anche nel mondo della musica il mercato (le classifiche) si può ‘drogare’. In che modo? Mettendo insieme alcuni noi che garantiscono numeri clamorosi in streaming. Se poi i nomi da due o tre diventano una decina, il successo è praticamente assicurato, con conseguente pioggia di dischi d’oro e di platino. Un ‘trucco’ che ha fatto le fortune di tantissimi producer italiani, e che sta per essere portato quasi alla perfezione dal numero 10 dei producer: Drillionaire.

Che il noto producer stesse preparando qualcosa di davvero fuori dall’ordinario lo avevamo intuito. Solo pochi giorni fa ha infatti anticipato il suo nuovo album con Bon Ton, una hit in cui ha messo insieme per la prima volta Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta. Non proprio tre sconosciuti. Ma era solo l’inizio. Perché nella tracklist del suo nuovo album sono presenti praticamente tutti i fuoriclasse della musica rap nostrana. E non solo della musica rap…

Drillionaire presenta i gli ospiti del nuovo album 10

Se ci fosse un campionato per il disco dell’anno, al momento Drillionaire si presenterebbe ai nastri di partenza davanti a tutti. Come il Manchester City iscritto a un campionato di Serie C, per fare un esempio pratico. Il producer è infatti riuscito in un’operazione davvero straordinaria: mettere insieme una squadra formata da quasi tutti i talenti più amati della scena urban e pop in Italia.

Lazza

Chi pensava che potesse fermarsi a Lazza, Sfera e Blanco si sbagliava di grosso. All’interno di 10, questo il titolo del suo nuovo album, in uscita il 30 giugno, possiamo trovare infatti: Marracash, Guè, Fabri Fibra, Salmo, Geolier, Tedua, Taxi B, Shiva, Rhove, Tony Effe, Anna, Capo Plaza, thasup, Mahmood e Noemi. Più che gli ospiti di un album sembrano quelli di un festival. E con nomi del genere il successo è davvero assicurato.

La tracklist di 10

Lo stesso producer classe 1993, con un passato da calciatore (proprio come Blanco), ha presentato il suo nuovo progetto discografico con un video a tinte ovviamente calcistiche. Nella clip possiamo infatti vedere un ragazzo che gioca a pallone in un calcetto popolare e che arriva, improvvisamente, a San Siro. Un’ascesa straordinaria raccontata da Marracash in uno skit: “10. Da quando sei zero a quando diventi il numero uno“.

Di seguito la tracklist dell’album, condivisa dalla Gazzetta dello Sport:

1 – Parole (feat. Noemi, Lazza e Tedua)

2 – Bon Ton (feat. Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo)

3 – Yalla (feat. Guè e Marracash)

4 – Fashion (feat. Anna, Lazza, Tony Effe e Benny Benassi)

5 – 90 Special (feat. Sfera Ebbasta e Shiva)

6 – Proibito (feat. Taxi B, Mahmood e Fabri Fibra)

7 – Upper (feat. thasup e Shiva)

8 – Chiama (feat. Capo Plaza e Salmo)

9 – Pelota (feat. Tony Effe e Guè)

10 – 10 (feat. Sfera Ebbasta e Lazza)

11 – Desolè (feat. Rhove e Geolier)

Questo invece il video di presentazione condiviso dal producer: