DreamWorks vieta l’uso di Troppo cattivi 2 per l’IA

DreamWorks ha adottato una posizione chiara riguardo all’uso delle proprie opere nell’ambito dell’intelligenza artificiale. In particolare, nel film d’animazione “Troppo cattivi 2”, è stata inserita una clausola nei titoli di coda che proibisce espressamente l’utilizzo del film per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

Questa decisione è stata comunicata in un periodo in cui cresce l’incertezza sul futuro legato all’IA. La major ha reso noto che tutti i diritti relativi al suo contenuto sono riservati secondo le normative vigenti, inclusa la Direttiva (UE) 2019/790, sottolineando che il film non può essere impiegato per questa finalità.

Non si tratta di un caso isolato. Anche in passato, DreamWorks aveva incluso avvertenze simili, come nel film “Dragon Trainer” nella sua versione live action, per scoraggiare l’uso dei propri contenuti nella formazione di intelligenze artificiali.

A differenza di DreamWorks, Netflix ha scelto di non opporsi all’impiego dell’IA, mentre Disney e Universal hanno intrapreso azioni legali contro la compagnia Midjourney per violazione del copyright. Questo scenario evidenzia le diverse strategie adottate dalle major cinematografiche, con Netflix che sembra l’unica a favorire apertamente l’uso della tecnologia, affermando che al pubblico non importa il metodo di produzione dei film.

Il dibattito sull’intelligenza artificiale generativa continua a essere al centro di discussioni nel settore del gaming e dell’intrattenimento, alimentato da questioni etiche e legali, oltre che dalla qualità dei prodotti finali.