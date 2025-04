DREAME X40 Ultra: Robot Aspirapolvere Completo con Spazzola Laterale e Pulizia Automatica 70 ℃

1.199,00€ - 999,00€

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

Dreame Robot Aspirapolvere

Estensione dei moci e spazzola laterale rialzata:Scopri una pulizia completa con la spazzola laterale avanzata di X40 Ultra Complete che, abbinata a MopExtend RoboSwing, si estende per oltre 10 mm. Raggiungendo una profondità di 4 cm, raccoglie polvere e residui nascosti negli angoli e sotto i mobili più bassi.

Manutenzione automatica per mani sempre libere:Pulisce contemporaneamente moci e vassoio di lavaggio con acqua calda a 70 °C per eliminare macchie e odori sgradevoli. Regola la pulizia con 4 livelli di temperatura nell’app.

Eccellente sollevamento di moci e spazzola:X40 Ultra Complete solleva la spazzola in gomma di 5 mm e i moci di 10,5 mm per evitare di bagnare tappeti e moquette e favorire una pulizia uniforme. La spazzola laterale si solleva di oltre 10 mm per ottenere il massimo della pulizia.

12.000 Pa di aspirazione intensa:Scopri una potente aspirazione da 12.000 Pa che rimuove delicatamente peli, sporcizia e residui. La spazzola anti-groviglio TriCut (venduta separatamente) previene i nodi e consente di risparmiare tempo e fatica.

Mantiene tappeti e moquette asciutti con moci rimovibili e sollevabili:X40 Ultra complete protegge tappeti e moquette dall’umidità rimuovendo i moci o sollevandoli automaticamente fino a 10,5 mm. Imposta delle zone in modo da evitare tappeti e moquette, riducendo il rischio che il robot si blocchi.

Combatti lo sporco ostinato in modo intelligente:La tecnologia di rilevamento OmniDirt offre una pulizia dei pavimenti accurata. X40 Ultra Complete utilizza sistemi avanzati di rilevamento del colore e dello sporco per pulire in modo mirato vari tipi di sporco, dalla polvere ai liquidi. Pulisce più di una volta le zone più difficili e poi pulisce i moci automaticamente per evitarti qualsiasi lavoro aggiuntivo.