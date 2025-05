DREAME X40 Ultra: Aspirapolvere Robot Potente e Versatile

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Perfetto

Reviewer: Davide A.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Impeccabile, pulisci tu 1 volta al mese e per il resto fa quello che promette’

Review: Consegna e packaging sempre perfetto!Prima installazione velocissima, si monta in un attimo, intuitivo e materiali di alta qualità.Anche i serbatoi dell’acqua sono facilissimi da inserire ed estrarre per il refill o per togliere l’acqua sporca.La box complete ha tutti i ricambi necessari per stare un bel po senza pensieri, ho solo comprato a parte la spazzola taglia peli e capelli (anch’essa pari qualità del resto, facilissima da installare).Pulizia: si possono scegliere tantissimi livelli di potenza d’aspirazione e lavaggio, la mappatura intelligente della casa è impeccabile, tranne se avete molte “insenature” fra i mobili, attenzione con l’armadio a specchio, potreste dover segnalare lo specchio manualmente alla fine della mappa. La spazzola laterale che si estende è veramente ottima e anche il mocio posteriore pulisce molto bene sotto i mobili per i primi 2/3 cm. Per quanto riguarda autonomia, io riesco a fargli fare per ora 100mq a livello intensivo e con diversi tipi di gres e mattonelle lisce, pulendo i moci fra una stanza e l’altra in circa 3 ore per la pulizia completa e torna con un 30/38% di carica alla base, direi ottimo (un dato che quasi nessuno scrive).Ottima la pulizia dedicata dei tappeti (pelo corto o da cucina) non ho ancora provato i lavaggi.Rumorosità: in aspirazione decidete voi sinceramente quanta potenza dare e quanta ne necessita quell’ambiente, ovvio che se si dà l’ordine di fare la funzione plus, si sente come un normale aspirapolvere. Quando lava è quasi inesistente il suono.Disponibili quasi tutte le lingue per comunicazione vocale, controllo telecamera a distanza quasi ottimo, comando da remoto e controllo da smartphone in tempo reale. C’è da studiare un po’, ma per ora vale la spesa.

Reviewer: Mirko

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Incredibile e nettamente superiore ad altri marchi!

Review: Sono davvero soddisfatto del Dreame X40 Ultra Complete! Dopo averlo testato e confrontato con il Deebot Ecovacs, posso affermare che funziona incredibilmente meglio in termini di efficienza e prestazioni complessive. La sua capacità di pulire a fondo sia pavimenti duri che tappeti è eccezionale, e la navigazione è precisa e fluida, senza intoppi o zone lasciate scoperte.Una delle sue caratteristiche migliori è la facilità d’uso: tra le modalità disponibili, è estremamente versatile e adatto a diverse esigenze di pulizia quotidiana. Tuttavia, segnalo che nella modalità Clean Genius, pur essendo molto pratica e rapida, l’aspirazione non è sempre sufficiente per rimuovere completamente i peli del cane, specialmente su superfici più difficili. Nessun problema con la modalità personalizzata). Sarebbe fantastico poter impostare l’aspirazione massima anche in questa modalità per garantire una pulizia impeccabile in ogni situazione.Nonostante questo piccolo suggerimento per migliorare, consiglio assolutamente il Dreame X40 Ultra Complete. È un prodotto che fa la differenza in casa, soprattutto per chi convive con animali domestici o ha esigenze di pulizia elevate. Vale ogni centesimo investito!

Reviewer: ross

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Il Robot Aspirapolvere che Supera le Aspettative

Review: Sono assolutamente entusiasta del mio acquisto del robot aspirapolvere Dreame X40. Fin dal primo utilizzo, sono rimasto colpito dalla sua efficacia e dalle sue prestazioni. La potenza di aspirazione è eccezionale e lascia i pavimenti immacolati.Evita gli ostacoli con facilità e non tralascia nessun angolo grazie alla sua precisa capacità di mappatura. Apprezzo particolarmente la possibilità di programmare le pulizie in orari specifici, permettendomi di tornare a casa e trovare i pavimenti sempre puliti.La durata della batteria è eccellente e consente di coprire ampie aree senza problemi.L’app mobile fornita con il Dreame X40 è intuitiva e facile da usare. Mi permette di controllare il robot da remoto, monitorare lo stato della pulizia in tempo reale e personalizzare le modalità di pulizia in base alle mie esigenze.È anche relativamente silenzioso, un grande vantaggio quando si desidera utilizzarlo senza disturbare la vita quotidiana.In sintesi, il Dreame X40 ha superato tutte le mie aspettative. Combina tecnologia avanzata, prestazioni eccezionali e facilità d’uso, rendendo la pulizia della casa più semplice ed efficace che mai. Lo consiglio vivamente a chiunque cerchi un robot aspirapolvere affidabile ed efficiente.

Reviewer: MAGIN RODRIGUEZ BLANCO

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: DiseñoEl Dreame X40 Ultra tiene un diseño moderno y a primera vista tiene aspecto de un acabado y fabricación de alta calidad. La estación de carga se integra discretamente en el ambiente del hogar. El robot es lo suficientemente compacto como para meterse debajo de los muebles y aparentemente muy resistente.RendimientoEl rendimiento de succión es impresionante. Incluso el polvo más fino se aspira sin problemas. La función de fregado es una maravilla, eliminado manchas difíciles a la primera, el robot detecta automáticamente si está sobre una alfombra o parquet y ajusta la potencia de fregado en consecuencia. Respecto al ruido incluso en su potencia máxima es mucho más silencioso que otros aspiradores que he tenido y eso que tenían la mitad de potencia de aspiración. Lo mismo ocurre cuando vacía el depósito en la baseNavegaciónGracias a la precisa navegación LiDAR, el robot se mueve de forma inteligente por el apartamento sin chocar con muebles ni paredes. La aplicación es intuitiva y ofrece muchas opciones de personalización, desde la instalación de paredes virtuales hasta la limpieza individual de la habitación.Tiene una muy buena detección de obstáculos, evita que el robot se quede enganchado en sitios, como por ejemplo en cables, juguetes, zapatos… Puedes ir viendo en el mapa los obstáculos que ha encontrado y una foto de los mismos.Automatización y comodidadLa autolimpieza automática de las almohadillas y la estación de succión son para mí un verdadero punto a favor. Después de cada limpieza, el depósito de polvo se vacía solo y las mopas se limpian higiénicamente: ¡un verdadero ahorro de tiempo!, solo hay que de vez en cuando rellenar el depósito de agua y vaciar el sucio, un proceso fácil y sin complicacionesDuración de la bateríaEl Dreame X40 Ultra la duración de la batería es muy grande en comparación a otros robots que he tenido. Además, la carga es muy rápida. Tiene suficiente capacidad para primero aspirar y luego fregar toda la casa, y la batería en mi caso queda sobre el 40% en una superficie aproximada de 100 m2ConclusiónSi buscas un robot aspirador de muy buena calidad y que te facilite la vida elige el Dreame X40 ultra complete, Lo tiene todo aspiración y fregado muy eficientes, muy poco ruido y una base muy completa. Vale hasta el ultimo euro que he pagado

Reviewer: coraline ugeux

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Il fonctionne super bien. Il est bruyant mais très efficace. C est une aide importante. Facile à l emploi.

Reviewer: Martin G.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Wir haben diesen DREAME X40 Ultra Complete im November 2024 gekauft. Zuvor hatten wir bereits zweimal einen RoboRock S8 Saugroboter, waren mit Letzterem aber überhaupt nicht zufrieden, da es sehr viele Bugs, Ausfälle und einen relativ hohen Reinigungsaufwand gab.Dies macht seit November 2024 nun der DREAME X40 komplett besser: Wir sind begeistert von der Qualität der Hard- und Software aber auch dem überaus umfangreichen Zubehörpaketes mit vielen hochwertigen Austauschteilen! Die wöchentliche Hands-On Zeit für die Reinigung des Roboters und der Basisstation ist minimal.Da in unserem Haushalt 3 langhaarige Damen leben, haben wir als Extra die TriCut Bürste ergänzt, welche hervorragende Dienste beim Zerkleinern der Haare leistet – es gibt tatsächlich keine umwickelten Reinigungsbürsten mehr, alles wird von der Basisstation direkt aus dem Roboter herausgesaugt.Bei uns wird der Boden gesaugt und sofort anschließend gewischt – anhand der extrem leicht zu entleerenden Wasserbehälter wird deutlich wieviel Schmutz der Roboter tatgtäglich entfernt!Hochfloorige Teppiche, welche der Roborock S8 unfähig war zu “erklettern” stellen für den DREAME X40 gar kein Problem dar und werden selbstverständlich erklommen und gereinigt. Genial ist hierbei, dass man per Software vor dem Reinigen von Teppichen die Wischblätter abwerfen lassen kann.Die Einrichtung war schnell und einfach, die Kartierung der Wohnung verlief präzise, und ich konnte die Reinigung an meine Bedürfnisse anpassen. Auch optisch macht der Roboter einen sehr hochwertigen Eindruck: Das Design ist modern und stimmig, und die Verarbeitung zeigt keinerlei Mängel. Der leise Betrieb und die automatisierte Entleerung, das Trocknen der Wischmops und das automatische Reinigen der Station durch die Reinigungsstation machen die Nutzung sehr angenehm.Für mich und unseren Haushalt ist der DREAME X40 ein Volltreffer und eine wertvolle Ergänzung im Haushalt. Sobald wir Ende des Jahres in unser neues Haus umziehen werden, wird ein zweiter DREAME für das Obergeschoss angeschafft und beide Basisstationen werden mit dem Festwasser verbunden sein, so dass das manuelle Befüllen und Entleeren entfällt.Ich kann nur zum Kauf dieses tollen Helfers raten!

Reviewer: Per

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Är mycket nöjd med denna dammsugare, har fungerat perfekt i över en månad och går 5 dagar i veckan, har fastnat en ggr och detta på grund av en tröskel, justerade kartan för rummet och har fungerat perfekt sedan dess. Är super nöjd hitintills, det enda som lite negativt är priset som var i högsta laget, men i detta fall och hitintills så är jag nöjd med vad jag betalade för.

Reviewer: devin

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: Edit: Updated to 3 stars because of the great customer service. They offered a product return even though the return due date had passed and also offered to debug the issues I reported. Overall, the customer service is very satisfying, although the issues are still present.For this price tag, I’m sorry to say but Dreame hasn’t done a good job. The navigation issues that was present in L10s is still there.- mirror detection is non existent. If you have low mirrors in the house, forget about a healthy mapping. You will need some serious manual intervention skills to fix your map.- carpet detection: incredibly unstable. My carpet is not cleaned at all by the robot, and it wrinkled the carpet.- there is a narrow passage by the bed and even a 5 year old robot vacuum can pass this area but not the X40, even if the size of the X40 is smaller than the gap. This is a huge disappointment.- again, the robot can’t get under some furnitures that normally other robots can.- cleaning time takes too long relative to it’s competitors.All in all, don’t be fooled by the sponsored reviews online and stay away from this one, at least until Dreame fixes its software issues.