DREAME X40 Ultra: Aspirapolvere Robot 12,000Pa, Pulizia Profonda!

DREAME X40 Ultra Complete Robot Vacuum Cleaner Removable and Liftable, Deep Cleaning with Side Brush, Suction 12,000Pa, Automatic Mop and Axis Cleaning 70°C

Aspirapolvere Robot DREAME X40 Ultra: Potenza e Innovazione per la Tua Casa

Scopri la pulizia profonda e senza sforzo con il DREAME X40 Ultra Complete Robot Vacuum Cleaner. Questo apparecchio innovativo non solo aspira, ma si prende cura dei tuoi pavimenti con una tecnologia all’avanguardia.

Caratteristiche Principali

Grazie alla spazzola laterale e al sistema MopExtend, questo robot raggiunge gli angoli più difficili e pulisce sotto i mobili bassi con una profondità di 4 cm. La combinazione di queste funzioni garantisce che ogni angolo della tua casa sia impeccabile.

Inoltre, la sua funzione di pulizia automatica utilizza acqua calda a 70°C per eliminare macchie e odori sgradevoli. Puoi regolare la temperatura tramite un’app intuitiva, rendendo tutto ancora più semplice.

Vantaggi Pratici

  • **Eccellente aspirazione da 12,000 Pa**: Rimuove polvere, capelli e residui in modo delicato e efficace.
  • **Mop rimovibili e sollevabili**: Proteggono i tapis roulant da umidità e macchie, offrendo una pulizia a fondo senza preoccupazioni.

La tecnologia OmniDirt consente al robot di riconoscere diverse tipologie di sporco, affrontando anche le macchie più ostinate. Grazie alla pulizia mirata e al lavaggio automatico dei mop, il DREAME X40 Ultra ti libera da ogni fatica.

Non Aspettare!

Rendi la tua casa un ambiente pulito e accogliente con il DREAME X40 Ultra. Non lasciare che lo sporco si accumuli: scegli il meglio per il tuo spazio e fai il tuo acquisto oggi stesso!

