Dreame X40 Ultra: Aspirapolvere Robot 12,000Pa con Mop!

Dreame X40 Ultra: Aspirapolvere Robot 12,000Pa con Mop!

DREAME X40 Ultra Complete Robot Vacuum Cleaner Removable and Liftable, Deep Cleaning with Side Brush, Suction 12,000Pa, Automatic Mop and Axis Cleaning 70°C

Aspirapolvere Robot DREAME X40 Ultra Complete

Scopri il potere della pulizia profonda con il DREAME X40 Ultra Complete. Questo innovativo aspirapolvere robot è progettato per rendere la tua vita più semplice e libera da incombenze domestiche.

Pulizia Completa e Intelligente

Grazie al suo spazzolino laterale avanzato e al sistema MopExtend RoboSwing, il X40 Ultra offre una pulizia completa, raggiungendo anche gli angoli più difficili. Il suo design consente di raccogliere polvere e detriti nascosti sotto i mobili, per un risultato impeccabile.

Lavaggio Automatico

Dì addio alle macchie e agli odori sgradevoli! Questo robot pulisce simultaneamente i suoi panni e il serbatoio dell’acqua calda a 70°C, garantendo una manutenzione semplice. Puoi anche regolare la temperatura di pulizia direttamente dall’app, scegliendo tra quattro livelli.

Prestazioni Eccellenti

Il potente motore offre una suzione di 12.000 Pa, in grado di rimuovere in modo delicato capelli, sporco e residui. La spazzola TriCut Tangle Free, disponibile separatamente, previene i grovigli, risparmiando tempo ed energia.

Vantaggi Pratici

  • Protezione per tappeti: il X40 Ultra solleva automaticamente i panni fino a 10.5mm per evitare la formazione di umidità sui tappeti.
  • Pulizia mirata: la tecnologia di rilevamento OmniDirt garantisce risultati ottimali, pulendo anche le zone più ostinate e ripetendo la pulizia per una maggiore efficacia.

Non aspettare oltre! Scegli DREAME X40 Ultra Complete e trasforma il tuo modo di fare pulizia, per una casa impeccabile senza fatica. Acquistalo oggi stesso e scopri il vero significato di libertà domestica!





