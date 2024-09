Dreame L40 Ultra e H14 Pro: Specifiche Tecniche e Prezzi Ufficiali

All’IFA 2024 di Berlino, Dreame ha presentato due nuovi dispositivi smart per le pulizie domestiche: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra e l’aspirapolvere senza fili Dreame H14 Pro. Questi prodotti puntano a semplificare la vita degli utenti nella gestione della pulizia della casa.

Il Dreame L40 Ultra include un robottino circolare e una stazione di svuotamento e ricarica, dove i mop rotanti vengono anche lavati. La potenza di aspirazione è di 11.000 Pa, con una spazzola laterale estensibile per raggiungere angoli difficili e una spazzola centrale efficace per peli di animali. Grazie alla tecnologia OmniDirt, il dispositivo riconosce automaticamente il tipo di sporco e adatta il metodo di pulizia. La navigazione è supportata da una telecamera intelligente e dalla scansione 3D per evitare ostacoli. Attraverso l’app Dreame, gli utenti possono gestire le routine di pulizia e utilizzare comandi vocali con Alexa, Siri e Google Home. È presente anche una modalità specifica per la pulizia dei peli degli animali domestici. La batteria da 5.200 mAh garantisce circa 194 minuti di utilizzo, e la stazione di svuotamento pulisce i mop con acqua calda. Il prezzo di lancio è di 1.199 euro, ma disponibile a 1.099 euro.

Il Dreame H14 Pro è un’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili con un design piatto che facilita la pulizia sotto i mobili. Con un motore che raggiunge 125.000 giri/min e una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, è capace di gestire sia sporco liquido che secco. La spazzola a pettine è progettata per pulire efficacemente anche gli angoli e i bordi. La tecnologia Liquid Separation Motor evita che l’acqua sporca comprometta le prestazioni di aspirazione. Il dispositivo può anche regolare automaticamente la concentrazione del detergente. Grazie alla tecnologia GlideWheel, i movimenti sono fluidi, mentre il lavaggio a 60 °C della spazzola rimuove lo sporco ostinato, seguito da un’asciugatura per prevenire muffe. La batteria consente circa 40 minuti di utilizzo per abitazioni fino a 300 metri quadrati. Il prezzo consigliato è di 699 euro, disponibile a 599 euro in offerta.

Entrambi i dispositivi sono già acquistabili sul sito ufficiale e su Amazon.