DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere 19,000 Pa, Autopulente

DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere 19,000 Pa, Autopulente

DREAME L40 Ultra AE Robot Vacuum Cleaner, Suction 19,000 Pa, Self-Cleaning of Moci with Hot Water at 75 °C, Various Brushes and Flexible Moci, Automatic Emptying

DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere

Scopri il DREAME L40 Ultra AE, il robot aspirapolvere che porterà la pulizia della tua casa a un livello superiore. Con una potenza di aspirazione di 19,000 Pa, questo dispositivo è progettato per raccogliere facilmente polvere, residui di cibo e peli di animali su pavimenti duri e tappeti, lasciando ogni ambiente impeccabile.

Innovazione A Ogni Passo

Grazie alla selezione intelligente delle spazzole, il DREAME L40 si adatta a diverse esigenze di pulizia. La spazzola in gomma sollevabile elimina i residui più grandi, mentre la spazzola TriCut è progettata per affrontare i peli lunghi senza ingarbugliarsi. Con la tecnologia MopExtend, il robot si muove agilmente intorno ai mobili, raggiungendo anche le fessure più difficili.

Pulizia Senza Scioperi

Questo robot aspirapolvere è dotato di un sistema di rilevamento degli ostacoli 3DAdapt, che evita fino a 120 oggetti, come scarpe e cavi, per una navigazione fluida. Con il PowerDock, la manutenzione diventa completamente automatica: il robot svuota il serbatoio della polvere, asciuga i mocio e pulisce il vassoio, offrendo una routine post-pulizia totalmente priva di stress.

Vantaggi Pratici

  • Mop auto-pulenti con acqua calda a **75 °C**, per eliminare anche le macchie più ostinate.
  • Personnalizzazione della pulizia per tappeti e moquette, per evitare di bagnare superfici delicate e garantire risultati ottimali ogni volta.

Con il DREAME L40 Ultra AE, avrai più tempo libero da dedicare a ciò che ami davvero, mentre il tuo spazio sarà sempre in perfette condizioni. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rendere la tua vita più semplice e confortevole: acquista ora e inizia a godere di una casa che si pulisce da sola!

DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere 19,000 Pa, Autopulente

