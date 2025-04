DREAME L10s Ultra Gen 2: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend e Aspirazione Potente da 10.000 Pa, Stazione Base Automatica e Batteria di 240 Min

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Dal marchio

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

Dreame Robot Aspirapolvere

MopExtend RoboSwing – Raggiungi facilmente le zone più strette e difficili per una pulizia profonda

Aspirazione Vormax da 10.000 Pa – Sfrutta la potente aspirazione da 10.000 Pa per rimuovere sporco e peli

Hub di Manutenzione Automatica – Manutenzione automatica fino a 75 giorni

Adatto ad ambienti con animali domestici – Identifica in modo intelligente e pulisce due volte le aree per gli animali domestici, aumentando la raccolta della polvere per catturare i peli degli animali e rendere la pulizia del sacchetto più semplice

Pulizia personalizzata CleanGenius – Assicura che ogni lavaggio si adatti alle tue esigenze regolando i livelli dell’acqua in base alle condizioni di sporco specifiche

Strategia di pulizia personalizzata per tappeti e moquette – La funzione di aspirazione potenziata, la pulizia intensiva e prioritaria e le impostazioni personalizzabili dedicate semplificano la pulizia di tappeti e moquette. 

Spazzola TriCut (La spazzola TriCut è acquistabile separatamente ) – Districare i grovigli è più facile con la spazzola TriCut.