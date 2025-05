DREAME L10s Ultra Gen 2: Aspirapolvere con Lavapavimenti

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Verila

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto, assistenza superba!!

Review: É il secondo robot della dreame che acquisto e devo dire che in solo 2 anni il salto tecnologico compiuto è stato enorme. L’10S ultra gen2 infatti (ad un costo di robot-aspirapolvere di fascia media), ha funzioni di prodotti molto più costosi.Aspira e lava anche negli angoli, grazie ai moci e al braccio estendibile.La base è dotata di contenitori di acqua pulita per il lavaggio, di raccolta acqua sporca e addirittua del detersivo.Ha una durata batteria incredibile, pulisce il mio appartamento di circa 130 metri quadri e resta ancora circa il 60-70% di batteria e c’è da considerare che torna alla base ogni 20 metri quadri per lavare i moci.Ma la vera sorpresa di Dreame é il servizio clienti, uno dei migliori con cui abbia avuto il piacere di interagire.Vorrei anche descrivere gli aspetti negativi ma ad ora proprio non ne ho trovati.

Reviewer: Dory

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ambrogio, così l’ho chiamato, è quasi autosufficiente

Review: L10s Pro Ultra Heat è esteticamente bellino e meno ingombrante del fratello maggiore (l’L20…).Premetto che il mio alloggio è circa 60 mq e, una volta che il robottino ha fatto autonomamente la mappa, ho scoperto che togliendo i mobili rimanevano circa 40 mq di pavimento “libero”.Ho ovunque un grès porcellanato chiaro, lucido, con venature che ricordano il marmo. Temevo che Ambrogio, così ho rinominato il Dreame, si sarebbe confuso e avrebbe scambiato le venature per macchie accanendosi su ognuna di esse. Per fortuna invece questo non è accaduto.Ho scelto questo marchio perché già lo conoscevo e mi aveva soddisfatto.Il suo incidere a tratti scattoso e a tratti invece fluido e veloce dimostra che “Genius” (questa è la modalità con cui l’ho configurato e che lo rende autonomo) sa far bene il suo mestiere. In casa ho un pelosetto, molto irsuto, e tre tappeti persiani a cui non viene risparmiata alcuna angheria. La spazzola che ho montato in sostituzione a quella standard mi è stata omaggiata dalla Dreame durante un’offerta a tempo limitato e serve a tagliare i peli e i capelli lunghi prima di aspirarli in modo che non si avvolgano bloccando gli ingranaggi.In breve: l’ho programmato per fare una pulizia standard (potevo optare per quella profonda) ogni mattina e in un’ora scarsa pulisce ovunque, anche sotto il letto. L’ho configurato in modo che pulisca prima i tappeti, con la sola aspirazione, sollevando i moci e poi sui pavimenti attivando il lavaggio.Ambrogio non lascia nulla al caso e va a lavarsi i panni, quando sono sporchi, tornando alla base mediamente nel mio caso tre quattro volte durante il lavoro. Si preoccupa anche di non rimanere senza autonomia e se la batteria non è più sufficiente, ritorna “a casa” a ricaricarsi per poi ricominciare le pulizie, dal punto in cui le aveva interrotte, con ritrovato vigore.Il rumore varia a seconda che debba aspirare a piena potenza o semplicemente lavare.Talvolta, al bisogno, comandandolo dall’app sull’iPhone, decido di farlo ripartire anche solo delimitando una zona o una stanza.A fine pulizie Ambrogio trasferisce la sporcizia in un sacchetto, si lava i mochi con acqua calda e se li asciuga con aria calda.Insomma il top in assoluto.Tutto bene? Sì ma ci sono alcuni rilievi da fare…La manutenzione richiede comunque quotidianamente un po’ di tempo.Le varie telecamerine di cui è dotato per orientarsi e che riconoscono gli ostacoli (attenzione, rispetto al fratello maggiore non è dotato di laser e quindi al buio è ciecato) vanno pulite spesso altrimenti succede che si perde ad es sotto il letto, continua a percorrere sempre lo stesso itinerario e non riesce più ad uscire dall’inghippo. In casi come questo mi collego alla telecamera e, visualizzando la sua veduta con lo smartphone, lo guido manualmente verso l’uscita dal labirinto. Questa funzione di videocamera può durare al massimo cinque minuti che sono più che sufficienti a comandarlo in manuale. Va ricordato però che consumano un sacco di batteria.Il piatto che accoglie Ambrogio sia per la ricarica che per la pulizia va pulito ogni volta. L’operazione è semplice e veloce ma necessaria.L’acqua che viene utilizzata è tanta ma anche questa funzione può essere modulata. Questo fa sì che, nel mio caso, indicativamente ogni due lavaggi vada rabboccata. Il serbatoio dell’acqua sporca invece lo svuoto e lo sciacquo ogni volta altrimenti puzza.Il detergente (originale) mi è durato circa venti giorni. C’è un serbatoio in cui inserirlo e poi Ambrogio se lo gestisce da solo.I ricambi (filtro, mochi, spazzole, sacchetti, detergente…) sono piuttosto cari ma preferisco sempre gli originali perché di qualità e, dopo aver speso una cifra così elevata per un robot preferisco tenerlo al top nella speranza che mi duri a lungo.Considerazioni finali: è utilissimo, intelligente e preciso. Pulisce, aspira e lucida perfettamente. È un po’ caro e non è esente dalla manutenzione quotidiana ma sono molto soddisfatta.Lo consiglio.

Reviewer: Cliente Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Un alleato smart e potente per la pulizia quotidiana

Review: Il Dreame L10s Ultra Gen 2 ha superato le mie aspettative. È molto più di un semplice robot aspirapolvere: aspira e lava con grande efficacia grazie alla funzione MopExtend RoboSwing e alla potenza di aspirazione di 10.000 Pa, che non lascia scampo nemmeno allo sporco più ostinato.La stazione base automatica è comodissima: svuota, pulisce i mop e si ricarica da sola, il che significa pochissima manutenzione manuale. Ottima anche la gestione dell’acqua su 32 livelli, che consente di adattare il lavaggio ai vari tipi di pavimento.La batteria da 240 minuti garantisce una copertura eccezionale, perfetta anche per case grandi. L’app è ben fatta, con mappatura precisa e possibilità di programmare zone, orari e livelli di pulizia.Un investimento che vale ogni euro per chi vuole una casa sempre pulita, senza fatica.

Reviewer: Emanuele

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buono e ad un prezzo giusto

Review: Prima esperienza con Robot Aspirapolvere e lavapavimenti.Materiali di buona qualità e ben rifiniti. Mappatura valida riconosce gli ambienti va un po in difficoltà dove ci sono vetrate con vetro basso che non interpreta come pareti.Aspirazione Valida con buona potenza anche su tappeti a pelo lungo. Lavaggio per una pulizia ordinaria, le macchie più ostiche ovviamente non le toglie, tuttavia ottimo per una pulizia di base.Un po’ rumorose le fasi di svuotamento della polvere alla base e il lavaggio dei moci.

Reviewer: Leonardo

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: ROBO TOP

Review: Fantastico, pulizia top e automazione davvero un valido allegato e un aiuto nelle faccende di tutti i gironi lo consiglio assolutamente, per il prezzo che ha e più che meritato

Reviewer: Vanessa

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Llevo varias semanas usando el Dreame L10s Ultra Gen 2 y estoy encantada. La limpieza es realmente profunda, tanto en suelos duros como en alfombras. Lo que más me ha sorprendido es lo autónomo que es: vacía el depósito, limpia las mopas y recarga sin que yo tenga que hacer prácticamente nada. El mapeo láser es muy preciso, evita obstáculos con facilidad y puedes controlar todo desde la app, que es intuitiva y completa. Además, es bastante silencioso en comparación con otros robots que he tenido. Una inversión que merece totalmente la pena si quieres olvidarte de barrer y fregar a diario.

Reviewer: innocentine

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Ich hab den Dreame X40 Ultra Complete gekauft, da der vorhergehende hier bei uns ein Saugroboter der ersten Generation war, über 11 Jahre alt, vom Markenhersteller und ich jetzt einen APP-gesteuerten Roboter wollte, der auch wischt.Design und NavigationDer Roboter ist nur 9,6 cm hoch und kommt problemlos unter unsere Möbel.Ich liebe das Design, hab ihn in Weiß, natürlich ist die Station etwas groß, aber dafür muss ich nicht ständig etwas nachfüllen oder entleeren und ich hab ungenutzten Platz unter einer Treppe.Hindernisse erkennt er alle, teilweise beschreibt er sie selbst (unsere Katze), man kann diese bequem in der App sehen, über die Kamera kann man sogar ein Bild vom Hindernis sehen. Alle Hindernisse werden umfahren, bisher hat er sich noch nie irgendwo aufgehängt, verhakt oder ähnliches.Er reinigt präzise ohne anzustoßen. ReinigungsleistungMit der Saugleistung von 12.000 Pa sind wir sehr zufrieden, er entfernt Schmutz, Staub und sogar Tierhaare gründlich von unserem Hartboden – wir haben keine Teppiche! Die ausfahrbare Seitenbürste und der Wischmopp erreichen auch Ecken sehr gut. Wischfunktion und SelbstreinigungDie Reinigungsstation wäscht die Wischpads selbstständig mit heißem Wasser (70 Grad) und trocknet sie anschließend. Das Schmutzwasser wird in die Station entleert. Der Wartungsaufwand für den Nutzer ist minimal.AppDie Steuerung per App war für mich mit ausschlaggebend für die Kaufentscheidung, die App-Funktionen überzeugen mich sehr (Übersichtlichkeit und Funktionsumfang) und machen glaube DEN Unterschied zu anderen Anbietern, daher hierzu ein paar mehr Ausführungen:- Raum- und Zonenplanung:Mithilfe der App kannst du den Grundriss deines Hauses oder deiner Wohnung scannen lassen. Danach ist es möglich, Räume individuell zu benennen und gezielt für jeden Bereich Reinigungsaufgaben festzulegen.- Anpassbare Reinigungsmodi:Für jeden Raum kann man unterschiedliche Einstellungen wählen wie zum Beispiel die Saugleistung in drei Stufen anpassen (je nach Bodenart) und die Wischintensität regulieren, je nachdem, wie schmutzig der Boden ist.- Zeitpläne erstellen:Man kann genau festlegen, wann und wo der Roboter reinigen soll. Er startet automatisch, während man außer Haus ist, und man kommt zu einem sauberen Zuhause zurück.- Virtuelle Sperrzonen und No-Go-Bereiche:Man kann Bereiche festlegen, die der Roboter nicht befahren soll, wie etwa Stellen mit Kabeln.- Echtzeitüberwachung:Während der Reinigung kann man den Fortschritt live in der App verfolgen. Sie zeigt an, welche Bereiche schon gereinigt wurden und wie lange der Roboter noch braucht. Ausserdem kann man von überall unterwegs die Kamera anschalten und schauen, wo gerade geputzt wird.- Sprachsteuerung:Die App unterstützt die Integration mit Alexa, Google Assistant oder Siri. Man kann den Roboter per Sprachbefehl starten, stoppen oder zu seiner Ladestation schicken. Diese Funktion nutze ich nicht, wie gut das klappt, kann ich also nicht beurteilen.- Statistiken und Wartungshinweise:Die App informiert darüber, auch per push up Nachrichten, wann Teile wie Filter, Bürsten oder Wischpads gereinigt oder ausgetauscht werden sollten oder Wasser fehlt oder Schmutzwasser geleert werden muss. Super praktisch, finde ich. Staubbeutel muss mann selbst schauen, ob voll.FazitDer Dreame X40 Ultra Complete ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Putzkollege. Die Saugleistung ist sehr gut auf unseren Hartböden, Teppiche kann ich nicht beurteilen. Die Navigation ist super und die App sehr intuitiv und übersichtlich.Für mich super bequem, ich lass putzen, wenn ich nicht daheim bin und kann sogar schauen, was die Katze treibt.Mit der Möglichkeit, Reinigungspläne anzupassen, No-Go-Zonen festzulegen und Reinigungsmodi zu individualisieren, wird der Roboter zu einem flexiblen und effektiven Haushaltshelfer. Auch für Technikneulinge mit wenig Vorerfahrung wie mich ist die App leicht zu bedienen.Insgesamt bietet er viel Leistung für seinen aber auch recht hohen Preis.Ich würde ihn klar empfehlen und auch wieder kaufen. Habe ihn jetzt etwa 1/2 Jahr in Betrieb und bin sehr zufrieden.

Reviewer: Kimberly

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Super tevreden mee met deze mooie dreame l10s ultra gen 2 robotstofzuiger met dweil functie.Alles doet de stofzuiger en dweil functie automatisch, het zelf legen de dweil pads schoonmaken zelf nieuw water tappen en gebruikt water afvoeren en de stofzuiger droogt ook nog zijn eigen dweil pads.Echt waard voor je geld.De stofzuiger vergeet niet een plekje en dweilt ook nog eens hartstikke goed.Ook erg fijn dat de stofzuiger meerdere kaarten aan kan worden toegevoegd voor meerdere verdiepingen.Wij hebben een hond en ook daarmee zuigt hij al het haar mee naar binnen.En er zit een tapijt boost op ook ons tapijt en deurmatten worden heel goed schoon.En ook zit er een heel makkelijke app bij waar je nog veel dingen in kan regelen.Ik vind dit ook van hele goede kwaliteit en ik gebruik het stofzuigen zelf dagelijks en het dweilen een keer per week.Heel erg tevreden mee!Mijn nieuwe thuishulpje voor in huis.

Reviewer: Client d’Amazon

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Acheté pour remplacer un robot aspirateur Roomba i7+ et un laveur à main Bissell qui faisaient du bon boulot.Je cherchais avant tout à obtenir un seul appareil qui pouvait faire aussi bien.Et bien après quelques jours d’utilisation, je peux confirmer que je suis assez bluffé par le résultat.Plus silencieux, plus efficace en aspiration et autant en lavage sur carrelage et parquet.Avec des chats qui font des allers retours en permanence, c’est un vrai bonheur, la maison reste propre.La cartographie est pour moi supérieure à mon ancien Roomba. Plus précise et plus optimisée.Les fonctionnalités sont aussi assez impressionnantes et l’application est plutôt simple d’utilisation.La conception du produit semble aussi très robuste.Je ne regrette pas l’achat de ce robot Dreame qui va me permettre de remplacer mes deux appareils actuels.Gain te temps et de confort pour un résultat supérieur. En bref, que du positif.

Reviewer: Claresta Wong May Ling

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: This is the best cleaning robot I ever had! This is the 3rd robot that I have tried and prior to 2 dyson… this vacuum and mops and it auto cleans its mop and empty the dirt! Love how lazy I can be!I have a rabbit and it sucks up the PET HAIR without getting stuck! Amazing and I love it!