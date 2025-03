DREAME L10s Pro Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Mocio Autopulente e Aspirazione Potente da 7.000 Pa

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

649,00€ - 579,00€

Prezzo:





Dal marchio

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

Dreame Robot Aspirapolvere

MopExtend Tecnologia per la pulizia accurata dei bordi: con il riconoscimento avanzato dei bordi e l’estensione e ritrazione dei moci, il robot aspirapolvere raccoglie anche le minime briciole dagli angoli.

Manutenzione semplice del robot: liberati dalle faccende domestiche con la cura automatica del robot, che pulisce i moci con acqua calda e li asciuga con aria calda.

Enorme potenza di aspirazione a 7.000 Pa: la potenza di aspirazione a 7.000 Pa* è adatta a pavimenti duri e tappeti/moquette, elimina le macchie ostinate e i residui incastrati nei punti difficili.

Ri-lavaggio dei moci e dei pavimenti: la tecnologia avanzata di rilevamento dello sporco identifica i livelli di sporco di moci e pavimenti, e ripete il lavaggio, per un’igiene perfetta.

Rilevamento ostacoli intelligente per una pulizia accurata: con il riconoscimento intelligente e la luce strutturata 3D, il nostro esperto della casa identifica ed evita oltre 55 tipi di oggetti.