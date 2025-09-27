DREAME H15 Pro Aspirapolvere: Potenza 21 kPa, Facile e Veloce!

17 C
Scopri il Dreame H15 Pro: l’Aspirapolvere Lavapavimenti Innovativo

Il Dreame H15 Pro è un aspirapolvere lavapavimenti all’avanguardia, progettato per offrirti una pulizia efficace e senza sforzo, grazie al suo innovativo braccio robotico con intelligenza artificiale. Questo dispositivo è in grado di raggiungere angoli e bordi difficili, garantendo una copertura totale in ogni ambiente della tua casa.

Tecnologia Avanzata per una Pulizia Facile

Il braccio robotico GapFree si abbassa in soli 0,2 secondi, permettendo una pulizia immediata e precisa. Grazie al design piatto a 180°, potrai pulire sotto i mobili bassi e in spazi ristretti senza difficoltà.

Manutenzione Semplificata

Il sistema di auto-pulizia del H15 Pro è pensato per chi desidera ridurre al minimo il tempo dedicato alla manutenzione. La spazzola viene immersa in acqua calda a 100°C per eliminare lo sporco più ostinato e, successivamente, asciugata a 90°C in soli 5 minuti. Questo significa che il tuo aspirapolvere sarà sempre pronto per l’uso.

Potenza di Aspirazione Incredibile

Con una potenza di aspirazione di 21 kPa, questo aspirapolvere ti permette di affrontare anche le pulizie più impegnative. Il sistema di movimento assistito GlideWheel e la lunga autonomia di 60 minuti rendono il tuo lavoro ancora più semplice.

Vantaggi Pratici

  • Riduzione dei Grovigli: Il TangleCut Flexible Scraper elimina i grovigli di capelli, mantenendo la spazzola sempre in perfette condizioni.
  • Controllo Intelligente: Grazie all’app dedicata, puoi regolare l’aspirazione in base al livello di sporco, garantendo una pulizia personalizzata per ogni situazione.

Con il Dreame H15 Pro, la pulizia della tua casa diventa un gioco da ragazzi. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua routine domestica e scopri il potere di questo innovativo aspirapolvere. Acquista ora il tuo H15 Pro e trasforma il modo in cui pulisci!

