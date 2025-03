DREAME H14: Lavapavimenti Senza Filo con Spazzola Piatta a 180° e Funzione di Asciugatura Rapida

499,00€ - 349,00€

Dreame Technology è un’azienda innovativa il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo. L’azienda si concentra sulla progettazione di soluzioni di pulizia domestica di alta qualità. Gli aspirapolvere robot, gli aspiraliquidi e gli aspirapolvere Dreame, gli aspirapolvere senza fili e altri elettrodomestici Dreame ti aiutano a liberare le mani e ad alleviare le faccende domestiche.

[Design piatto a 180°, aspirazione costante] H14 è in grado di pulire aree precedentemente fuori portata. Il design biomimetico consente a H14 di aderire perfettamente al pavimento e di adattarsi a spazi di soli 14 cm per il corpo e di 9,8 cm per la spazzola. Le prestazioni non diminuiscono, poiché un motore speciale estrae l’acqua sporca quando l’aspirapolvere è completamente piatto.

[Auto-pulizia e asciugatura rapida ad alta temperatura]Spazzola avanzata con auto-pulizia e sterilizzazione con acqua calda a 60 °C, seguita da un’asciugatura rapida di 5 minuti. Pavimenti scintillanti, senza la necessità di pulire la spazzola.

[Pulizia Wet & Dry con aspirazione da 18.000 Pa]Aspirazione da 18.000 Pa, per pulire sia lo sporco secco che umido. Dotato di un motore da 14.000 giri/min, questo potente aspirapolvere pulisce a 520 giri/min: moci più veloci, meno aloni.

[Pulizia dei bordi su entrambi i lati]Pulisce a fondo lungo i battiscopa e gli angoli stretti, rendendo la manutenzione delle aree difficili da raggiungere più facile che mai.

[Auto-pulizia a doppia rotazione con raschietto flessibile]H14 districa i grovigli e rimane pulito ruotando in senso orario e antiorario, imitando il lavaggio a mano. Inoltre, rimuove in modo efficiente i grovigli grazie al raschietto flessibile con design a pettine.