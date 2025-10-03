DREAME Aqua10: Robot Aspirapolvere con Lavaggio e Auto-pulizia

🔥 Offerta Amazon
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete: Il Robot Aspirapolvere Inarrestabile
Scopri il DREAME Aqua10 Ultra Track Complete, il tuo alleato ideale per una casa sempre pulita e in ordine. Dotato di tecnologia avanzata, questo robot aspirapolvere è progettato per semplificarti la vita. Con una temperatura di lavaggio fino a 45 °C, pulisce in profondità anche le macchie più ostinate.
Potente e Versatile
Grazie a una potenza di aspirazione di 19.500 Pa, il DREAME Aqua10 affronta facilmente sia polvere che sporco. È in grado di superare ostacoli fino a 6 cm e di evitare oltre 240 oggetti, offrendoti una pulizia impeccabile e senza preoccupazioni.
Intelligente e Pratico
Questo robot non si limita ad aspirare: è dotato di un sistema di auto-pulizia del mocio, garantendo che il tuo pavimento rimanga sempre fresco e igienico. Inoltre, il suo design antitangle elimina il fastidio dei grovigli, rendendo la pulizia più efficace.
Vantaggi pratici:
- Controllo vocale in italiano per un’interazione semplice e intuitiva.
- Rilevamento intelligente degli ostacoli, per navigare facilmente tra i mobili e nelle aree più difficili da raggiungere.
Con DREAME Aqua10, risparmierai tempo prezioso e godrai di un ambiente sempre pulito e accogliente. Non aspettare oltre: scopri il futuro della pulizia domestica e rendi la tua vita più facile!
