Dream Theater, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Dream Theater in concerto in Italia nel 2023: tutte le canzoni suonate dalla band americana nei loro spettacoli.

Il grande metal torna in Italia in questo primo mese dell’anno. Il 2023 si apre a suon di progressive per i fan dello stivale, che potranno tornare ad applaudire i Dream Theater. Non per uno, non per due ma per ben tre concerti. Spettacoli molto attesi da tutti. D’altronde, il gruppo capitanato da James LaBrie e dal chitarrista John Petrucci è in grado di poter mettere in scena ogni volta uno show differente, complice una discografia ormai lunga e ricchissima di album di grandissimo successo. Scopriamo insieme la scaletta di questi live.

Dream Theater in concerto in Italia: le date

Nell’ambito di un tour europeo piuttosto ricco di appuntamenti, la band americana, che da queste parti è più volta venuta a esibirsi, ha scelto di inserire in calendario ben tre concerti in tre città diverse, per accontentare sia il Nord Italia, che il Centro e il Sud, spesso ai margini dei circuiti internazionali.

Concerto metal

Le tre date del Top of the World Tour in Italia sono:

– 23 gennaio al Palapartenope di Napoli;

– 24 gennaio al TuscanyHall di Firenze;

– 25 gennaio al Gran Teatro Morato di Brescia.

La scaletta dei concerti

Come abbiamo detto, nella loro discografia ormai i Dream Theater possono vantare tanti album di successo da poter comporre almeno una decina di scalette in grado comunque di soddisfare i fan.

Anche in questi spettacoli sono tante le sorprese, dagli immancabili delle loro scalette, come Pull Me Under, a brani che invece non hanno fatto spesso capolino nei loro concerti. Andiamo a scoprire la possibile setlist, basandoci su quella messa in scena nel gennaio 2023 a Barcellona:

– The Alien

– 6:00

– Sleeping Giant

– Bridges in the Sky

– Caught in a Web

– Answering the Call

– Solitary Shell

– About to Crash

– Losing Time/Grand Finale

– Pull Me Under

– A View from the Top of the World

– The Count of Tuscany