“Drastico cambio di look”: l’attrice sorprende tutti alla prima uscita pubblica: era irriconoscibile.

Emma Stone ha rubato la scena ai Golden Globe 2025 con un audace pixie cut, segnando una svolta significativa nel suo look e dettando tendenze per l’inverno. L’82esima edizione dell’evento si è svolta a Beverly Hills e, nonostante non abbia ricevuto premi, Stone ha catturato l’attenzione di tutti per il suo nuovo stile.

Dopo anni di long bob, l’attrice ha scelto un corto pixie cut, realizzato dall’hairstylist Mara Roszak, che mette in risalto i suoi lineamenti. Il suo colore naturale, un rosso rame distintivo, è stato mantenuto, mentre gli orecchini in diamanti e zaffiri di Louis Vuitton hanno aggiunto un tocco di eleganza al suo look già audace.

Emma Stone ha completato il suo nuovo hairstyle con un abito di Lewis Vuitton, creato in collaborazione con la stylist Petra Flannery. Il vestito, lungo e monocromo, è caratterizzato da un bustier strapless minimalista e una gonna a palloncino che esalta la sua silhouette. La cintura di raso in vita ha arricchito l’outfit, mentre la scelta di non indossare tacchi alti e di limitare i gioielli ha messo ulteriormente in evidenza il suo pixie cut, rendendolo il protagonista della serata.

La decisione di Emma di abbracciare un look così audace potrebbe ispirare altre donne a seguire il suo esempio e a adottare nuove tendenze per l’inverno 2025. Così, la serata dei Golden Globe non ha visto solo l’assegnazione di premi, ma è diventata una celebrazione della moda e dello stile, con Emma Stone confermata come una delle icone più influenti del panorama attuale. Il suo cambiamento di look è stato oggetto di discussione e ammirazione nei salotti di tutto il mondo, dimostrando come una semplice decisione stilistica possa avere un impatto significativo sulle tendenze globali.