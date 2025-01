Draper si ritira durante la partita

Jack Draper è stato costretto a ritirarsi durante il match degli Australian Open contro Carlos Alcaraz, consentendo così allo spagnolo di avanzare ai quarti di finale. Il britannico ha sofferto di problemi fisici, un imprevisto per il quale era già stato avvertito prima del torneo, avendo avuto poca preparazione a causa di un infortunio all’anca. Nonostante la sua determinazione, Draper ha riuscito a rimanere in partita solo per due set.

Arrivato alla competizione dopo aver gestito diversi problemi fisici, Draper ha partecipato a tre partite lunghe, totalizzando oltre 12 ore di gioco. Questo sforzo si è rivelato eccessivo, portandolo a un timeout medico alla fine di un primo set molto competitivo. La situazione è diventata più difficile nel secondo set, in cui Alcaraz ha dominato, conquistando il punteggio di 7-5 6-1. A quel punto, Draper ha deciso di ritirarsi, chiudendo così la sua partecipazione al torneo.

Carlos Alcaraz, dopo la vittoria, ha espresso le sue sensazioni riguardo alla situazione, dicendo di non voler vincere in questo modo e mostrando preoccupazione per la salute di Draper. Alcaraz si è detto felice di progredire ai quarti di finale, ma ha manifestato tristezza per l’infortunio dell’avversario. La prossima sfida per Alcaraz potrebbe essere contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic.

Draper, giovane talento britannico, rimane un giocatore da tenere d’occhio, ma la sua capacità di competere ad alti livelli dipenderà dalla sua condizione fisica nei prossimi tornei. La sua esperienza agli Australian Open ha messo in evidenza le sfide legate al recupero fisico e alla resistenza, soprattutto per un atleta che sta cercando di affermarsi nel circuito ATP.

In conclusione, l’incontro tra Draper e Alcaraz ha messo in luce non solo le abilità dei due giocatori ma anche le insidie legate agli infortuni nel tennis. Con il ritiro di Draper, si conclude dunque il suo percorso in questa edizione degli Australian Open, mentre Alcaraz continua a spingersi verso una possibile vittoria finale.