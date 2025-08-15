25.9 C
Drammi petroliferi in Texas: La nuova stagione di Landman

Il teaser trailer della seconda stagione della serie tv “Landman”, prodotta da Paramount+, è finalmente disponibile. La nuova stagione sarà lanciata il 16 novembre. Basata sul popolare podcast “Boomtown”, la serie affronta temi legati all’industria petrolifera, inclusi gli aspetti economici, sociali e i rischi dell’estrazione delle risorse naturali. La narrazione si svolge nel Texas occidentale e ruota attorno alla figura di Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton.

Il protagonista è consapevole che il lavoro nell’estrazione di petrolio è tra i più pericolosi al mondo, riflettendo sulle condizioni precarie degli operai. La trama solleva interrogativi etici e morali riguardo ai profitti dell’industria petrolifera, descrivendo come “bruti e miliardari” stiano contribuendo a un boom in grado di rimodellare clima, economia e geopolitica. La prima stagione ha ricevuto valutazioni positive su Rotten Tomatoes, grazie anche alla performance di Thornton, soddisfacendo i fan dei drammi di frontiera creati da Taylor Sheridan.

Oltre a Billy Bob Thornton, il cast include Ali Larter nel ruolo di Angela Norris, ex moglie di Tommy; Michelle Randolph come Ainsley, la figlia diciassettenne; Jacob Lofland come Copper, il figlio; e James Jordan nei panni di Dale Bradley, ingegnere nel settore petrolifero. Il cast è arricchito dalla presenza di Demi Moore, che interpreta Cami Miller, moglie di Monty e amica di Tommy, e Jon Hamm, che veste i panni di Monty Miller, un importante esponente dell’industria petrolifera texana con forti legami personali e professionali con Norris.

