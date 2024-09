Drammatico lutto nel mondo del cinema, è morta la famosissima attrice del film che ha fatto sognare generazioni intere.

Maggie Smith, l’illustre attrice britannica, è scomparsa oggi all’età di 89 anni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del teatro e del cinema. Con due Oscar, tre Emmy e numerosi altri premi, è stata un vero e proprio pilastro dell’arte recitativa, riconosciuta e amata da generazioni di spettatori. La sua interpretazione memorabile della Contessa Vedova nella celebre serie “Downton Abbey” le ha assicurato ulteriori riconoscimenti e ha introdotto il suo talento a un nuovo pubblico.

Nel corso della sua carriera, Smith ha lavorato con grandi nomi del cinema, diventando famosa anche per il suo ruolo di professoressa Minerva McGranitt nella saga di “Harry Potter”. Le sue performance in film iconici come “The Prime of Miss Jean Brodie”, “California Suite”, “A Room with a View” e “Gosford Park” hanno catturato l’attenzione di milioni di spettatori sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti.

Nata a Ilford, Essex, Maggie Smith ha iniziato a studiare teatro presso la Oxford Playhouse School, debutando a teatro negli anni ’50. Il suo talento è emerso a Broadway con lo spettacolo “New Faces of 1956”. Da lì, Hollywood l’ha accolta con ruoli in pellicole come “The VIPs” e “The Pumpkin Eaters”, mentre la sua prima nomination all’Oscar è arrivata grazie alla sua interpretazione in “Otello” con Laurence Olivier, seguita dalla vittoria per “The Prime of Miss Jean Brodie”.

Nonostante le difficoltà legate alla malattia di Graves e una successiva battaglia contro il cancro al seno, Smith ha continuato a brillare sia sul palcoscenico che sullo schermo. Ruoli recenti in film come “Hook”, “Sister Act” e “The Best Exotic Marigold Hotel” hanno dimostrato la sua straordinaria resilienza. Ha anche ricevuto l’onorificenza di Dama Commendatrice dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 1990, un riconoscimento condiviso con colleghe illustri come Judi Dench e Diana Rigg.

Maggie Smith, sposata due volte e madre di due figli, Christopher Larkin e Toby Stephens, entrambi attori, lascia un’eredità culturale e artistica che continuerà a ispirare future generazioni. La sua capacità di catturare il pubblico con ironia, pathos e una straordinaria energia rimarrà per sempre nelle memorie di chi l’ha ammirata.