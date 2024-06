drammatiche le circostanze in cui è stato trovato

Il mondo della musica svedese è in lutto per la tragica scomparsa del rapper C. Gambino, ucciso ieri notte a Göteborg. Conosciuto per la sua maschera nera che copriva il volto, l’artista, il cui vero nome è Karar Ramadan, aveva conquistato il cuore dei fan con la sua musica popolare che riscuoteva un grande successo su Spotify.

La polizia è intervenuta dopo l’allarme scattato intorno alle 22:30. L’arrivo tempestivo dei soccorsi non è riuscita a salvare la vita del giovane artista di soli 26 anni, che è deceduto in ospedale. Con un milione di streaming al mese, il rapper era considerato uno dei più importanti della Svezia nonostante la sua identità rimanesse avvolta nel mistero.

Le prime indagini della polizia suggeriscono un coinvolgimento della criminalità organizzata nel brutale omicidio di C. Gambino. A quanto risulta dai primi rilievi gli aggressori attendevano in casa il giovane rapper. Il portavoce Thomas Fuxborg ha dichiarato che il rapper potrebbe avere avuto collegamenti con reti criminali, rendendo ancora più oscura la vicenda

“Non sappiamo ancora chi stiamo cercando, ma poiché c’è una connessione ai network, potremmo avere un’idea della direzione in cui potrebbe trovarsi”.

L’enigma della maschera nera che indossava potrebbe nascondere dei legami pericolosi che lo hanno portato alla sua prematura fine. L’opinione pubblica e il mondo della musica hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di C. Gambino, con il critico musicale Petter Hallen che ha sottolineato il duro colpo per la scena rap svedese. Il suo decesso riporta alla mente l’assassinio dell’altro rapper svedese Einar, ucciso nel 2021 a Stoccolma lo scorso anno in uno scontro tra bande.

La ricerca della verità su quello che è accaduto a C. Gambino è appena iniziata e la polizia sta lavorando per individuare i responsabili di questa grave accaduto che ha sconvolto l’intera nazione. La sua musica e il suo talento resteranno per sempre nel cuore dei suoi fan, mentre la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell’industria musicale svedese.