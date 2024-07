drammatiche le cause della morte

Finisce molto male per la modella un post operatorio. Purtroppo, martedì sera, il suo cuore ha cessato di battere e l’influencer 33enne è stata coperta di messaggi carichi di amarezza e tristezza sui social. La notizia è stata resa pubblica solo oggi, dopo due giorni, suscitando grande dolore in tutti i suoi follower.

I profili social della 33enne, che è madre di due bambini, sono stati sommersi da centinaia di messaggi di condoglianze. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto di preciso, di certo c’è di mezzo una reazione a un’intervento chirurgico estetico. Pare, infatti, che la celebrità abbia avuto delle complicazioni dopo un intervento di chirurgia estetica.

Per migliorare il suo aspetto, l’influencer Alina Ferreira aveva deciso di sottoporsi a un lifting ai glutei lo scorso 23 giugno. Tutto stava andando per il meglio, con preparazione e operazione andati avanti senza problemi. Il 26 giugno la donna ha avvertito un forte dolore addominale ed è svenuta. Per questo motivo l’influencer è stata immediatamente ricoverata, solo che la situazione è peggiorata rapidamente, portandola al coma e a due arresti cardiaci tra venerdì e domenica.

A causare il decesso di Alina Ferreira, dopo tutte queste complicazioni, sembra sia stato un particolare componente. La modella e influencer brasiliana avrebbe sofferto la reazione al polimetilmetacrilato. Questo materiale, simile al vetro, è lo stesso utilizzato per le prime lenti a contatto nel 1939 ed è oggi impiegato in automobili, vasche da bagno e grandi finestre. Sarebbe stato iniettato per ottenere il risultato estetico che era stato programmato e previsto.

Si legge sulla testata inglese, il ‘Daily Mail, che “L’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana suggerisce che il polimetilmetacrilato, un gel iniettabile, dovrebbe essere usato solo per trattare malattie gravi come la poliomielite, specialmente quando causano deformità corporee”. La clinica alla quale si è rivolta l’influencer è stata chiusa dalla polizia civile di Goiá. Le prime dichiarazioni ufficiali dalla clinica sostengono “di aver utilizzato solo un biostimolatore”. Anzi, ipotizzano che l’infezione potrebbe essere stata causata dalle “lenzuola nella casa dell’influencer”.