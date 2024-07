drammatiche le cause della morte 

Il mondo della musica è a lutto per la scomparsa della famosa interprete portoghese Misia, morta all’età di 69 anni a Lisbona dopo una lunga malattia.

Morta la cantante Misia

La cantante è stata tra le principali esponenti artistiche del Novo Fado, ovvero l’ultima generazione di interpreti della musica tradizionale portoghese.

La vita e la carriera della cantante di origini portoghesi Misia

Nata a Oporto, in Portogallo nel 1955, Susana Maria Alfonso de Aguiar, in arte conosciuta con lo pseudonimo di Misia, era figlia di padre portoghese e madre catalana.

La donna ha vissuto a lungo tra Madrid e Barcellona prima di ritornare in Portogallo. Qui l’artista si è dedicata con passione ed impegno a portare avanti il processo di innovazione e di cambiamento nello stile del fado tradizionale.

Risale al 1991 il suo primo rivoluzionario album, dal titolo appunto Misia, il suo nome d’arte ispirato a quello che fu il soprannome di Misia Sert, musicista e modella russa, considerata una vera e propria musa da parte di molti artisti nella Parigi dei primi anni del XX secolo.

La cantante da giovane aveva lavorato come ballerina di cabaret nel Teatro El Molino di Barcellona. Ad ispirare gran parte dei testi delle sue canzoni furono le poesie scritte da scrittori del calibro di Fernando Pessoa o António Lobo Antunes, ma anche rivisitazioni personali dei classici della canzone portoghese, soprattutto di Amália Rodrigues.

Nel corso della sua carriera, Misia si è cimentata in diversi stili come il bolero o il tango ed ha cantato in tante lingue tra cui il castigliano, il catalano, l’inglese e il francese, oltre ovviamente al portoghese. Non ultima la sua performance in napoletano con la partecipazione nel film del 2010 Passione di John Turturro insieme a Peppe Servillo.

Una professione artistica durata trent’anni e terminata con il suo ultimo album dal titolo “Animal Sentimental” del 2022.