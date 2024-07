drammatiche le cause della morte

Il mondo della televisione e del teatro britannico piangono la scomparsa di Roberta Taylor. La celebre attrice è conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella soap opera EastEnders. La Taylor è morta il 6 luglio all’età di 76 anni, come riportato nell’articolo funebre pubblicato martedì sul The Guardian. La causa del decesso è un’infezione sopraggiunta dopo una caduta avvenuta due mesi prima, che aveva aggravato i suoi già preesistenti problemi di salute, tra cui la polmonite.

Roberta Taylor è entrata nel cuore del pubblico grazie al personaggio di Irene Raymond, nella popolare soap della BBC. La sua carriera televisiva è proseguita poi con un altro ruolo significativo, quello dell’ispettore Gina Gold nella serie The Bill della ITV.

Nata e cresciuta sull’Isle of Dogs, Taylor aveva inizialmente intrapreso una carriera come infermiera odontoiatrica, frequentando nel contempo corsi di recitazione. La sua passione per il teatro l’ha portata a diplomarsi alla scuola di recitazione e a interpretare numerose opere teatrali, tra cui Private Lives di Noel Coward, Un marito ideale di Oscar Wilde e Madre Coraggio di Bertolt Brecht.

Nel 1966, Taylor ha sposato Victor, con cui ha avuto un figlio, Elliott. Dopo il divorzio nel 1975, si è risposata nel 1996 con l’attore Peter Guinness, noto per i suoi ruoli in numerose serie televisive. La coppia ha condiviso una vita ricca di successi artistici.

Durante i tre anni trascorsi sul set di EastEnders, il personaggio di Irene Raymond ha vissuto diverse storie d’amore, tra cui una relazione con Terry Raymond, interpretato da Gavin Richards, e una passionale con il suo inquilino Troy Harvey, interpretato da Jamie Jarvis. In una dichiarazione rilasciata al Mirror al momento del suo addio alla soap, Taylor aveva spiegato:

Heartbroken to hear about the passing of Roberta Taylor, loved by millions as Irene Raymond in #EastEnders, Inspector Gina Gold in The Bill plus much more. Sending all our love to her family and friends at this tragic time. pic.twitter.com/v5fFwGWPrI

— Walford East (@WalfordEast) July 23, 2024