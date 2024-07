drammatiche le cause della morte

Un lutto improvviso ha scosso il mondo del cinema e dello spettacolo in queste ore. Il noto personaggio televisivo è scomparso a 76 anni in seguito ad un incidente domestico. La televisione saluta per l’ultima volta Richard Simmons.

Richard Simmons è scomparso ieri all’età di 76 anni. Noto al pubblico statunitense e non solo per il suo lavoro nel mondo del fitness, Richard era entrato nel cuore di tutti. La sua notorietà non era dovuta solo al suo lavoro ma soprattutto al suo modo di essere. Simmons negli anni ha sempre dimostrato uno spiccato interesse verso la comunità e verso i più bisognosi. Il volto del fitness è deceduto nel suo appartamento in seguito ad un incidente domestico sul quale sono in corso accertamenti ed indagini da parte delle forze dell’ordine. Simmons aveva festeggiato 76 anni il 12 luglio ed ha lasciato questo mondo il giorno dopo del suo compleanno.

Richard Simmons e la carriera

La carriera di Richard Simmons ha inizio grazie al suo amore e alla sua passione verso il fitness. Dopo un’adolescenza segnata da problemi di peso, Richard si è avvicinato al mondo dello sport e del fitness. Il suo esordio in televisione ha inizio su Nickelodeon e da quel momento è stato ospite di diversi programmi televisivi. Simmons ha acquisito una grande visibilità anche grazie alla serie di General Hospital dove, interpretava se stesso. Grazie al suo talk show “The Richard Simmons Show” l’attore si è aggiudicato anche un Emmy Award. Una carriera intraprese in nome della salute e di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il dolore della famiglia

Il fratello di Richard ha voluto condividere con i molti fan del fratello questo momento delicato e doloroso, chiedendo rispetto per la famiglia. Lenny, il fratello di Richard ricorda il fratello come altruista e disposto sempre ad aiutare il prossimo e chiede ad i fan di ricordarlo proprio così.