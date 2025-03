Drammatica aggressione a Striscia la Notizia, inviato e troupe gravemente minacciati: cosa è successo

Michele Macrì, inviato di Striscia la Notizia, ha indagato sulle irregolarità nel trasporto sanitario a Montepaone, in Calabria, dove le imprese funebri non possono operare come servizi di ambulanza. In un esperimento sociale, un’attrice ha finto di essere una badante e ha contattato un’azienda che offre entrambi i servizi, ricevendo conferma della disponibilità. Tale situazione ha evidenziato le problematiche legate ai trasporti sanitari in Calabria, dove le normative regionali creano una lacuna nei servizi di emergenza, esponendo i cittadini a un rischio per la loro salute.

Durante l’intervista con un rappresentante dell’impresa, la situazione si è aggravata quando un uomo ha reagito aggressivamente, lanciando una damigiana di vetro contro la troupe, ferendo anche un’altra operatrice. Questo episodio ha messo in luce la sicurezza degli operatori dei media che investigano su temi delicati, come i servizi sanitari. La ritorsione dell’individuo ha dimostrato il clima di tensione che circonda tematiche controverse e il rischio associato al giornalismo investigativo in contesti problematici.

Successivamente, mentre la troupe tentava di allontanarsi, un giovane si è avvicinato all’auto proferendo minacce, evidenziando ulteriormente i pericoli che i professionisti dei media devono affrontare. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla necessità di proteggere i giornalisti che svolgono il loro lavoro per informare il pubblico, affrontando situazioni potenzialmente pericolose. Questo evento a Montepaone si colloca in un quadro più ampio delle sfide che i giornalisti devono continuamente affrontare nel loro operato quotidiano.