Dramma per Raffaella Fico in Italia

Il calciatore Armando Izzo, in forza al Monza, ha annunciato tramite le sue storie Instagram che la sua compagna, Raffaella Fico, ha perso il figlio che portava in grembo. La showgirl campana ha ri-postato il messaggio sul suo account senza aggiungere nulla. Armando Izzo ha chiesto rispetto e silenzio, invitando a evitare ogni genere di speculazione, e ha sottolineato che lui e la fidanzata stanno vivendo un momento di profonda sofferenza.

Il calciatore ha scritto: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”. Ha aggiunto: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Raffaella Fico, poche settimane fa, era stata ospite a Verissimo e aveva confermato di essere incinta. La showgirl aveva raccontato che aspettava un bebè assieme al compagno e che la gravidanza non era capitata per caso, ma era stata voluta. Aveva anche sottolineato che nel giocatore aveva trovato un uomo che le aveva fatto perdere la testa come mai prima d’ora le era successo. La coppia aveva organizzato il gender reveal e aveva scoperto di aspettare un maschietto, che si sarebbe chiamato Vincenzo Junior, un omaggio al padre del calciatore.

Raffaella Fico aveva già un figlia, Pia, di 13 anni, frutto del suo amore con Mario Balotelli. La figlia non vedeva l’ora di accogliere il fratellino, ma sfortunatamente il sogno si è trasformato in un incubo. Al momento, Raffaella Fico ha preferito non rilasciare dichiarazioni, chiudendosi nel silenzio.