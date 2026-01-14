Dramma per Helena Prestes

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, sta vivendo momenti di grande apprensione a causa della scomparsa di suo padre dopo un incidente. La modella e influencer ha condiviso la notizia drammatica con i suoi follower, rivelando che il padre è stato coinvolto in un grave incidente e che la famiglia non riesce a rintracciarlo.

Helena ha spiegato che uno dei suoi cugini ha visto la notizia dell’incidente, ma da quel momento non si è più riusciti a sapere in quale struttura sanitaria sia stato portato l’uomo. La famiglia sa solo che il padre è stato soccorso e trasferito in una clinica o in un centro di assistenza, ma senza documenti, il che ha reso più complicata la sua identificazione.

Helena ha lanciato un appello pubblico sulla sua pagina Instagram, chiedendo a chiunque abbia informazioni di mettersi in contatto con lei. Ha lasciato anche un recapito per poter essere richiamati rapidamente. L’ex concorrente del Grande Fratello sta vivendo ore di forte tensione emotiva e ha ringraziato tutti coloro che stanno cercando di aiutarla in questo momento difficile.

Il suo appello ha immediatamente fatto il giro dei social, con migliaia di messaggi di solidarietà e vicinanza da parte di fan e colleghi. Helena ha scritto: “Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente… Il signore nella foto è mio padre… Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo”. Ha aggiunto: “Se qualcuno sa dove si trova o ha qualche informazione, è pregato di contattarmi direttamente… Se possibile lasciate anche un numero di telefono”.