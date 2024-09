Dramma per Blanco, il cantante e la sua famiglia coinvolti in un episodio spiacevole

Nelle ultime ore, il cantante Blanco ha vissuto una brutta disavventura: la pasticceria di famiglia, “L’isola delle rose”, inaugurata a Brescia poco più di un anno fa, è stata derubata. Questo furto, avvenuto nella notte del 24 settembre, ha visto alcuni malviventi colpire l’attività con una spaccata, compromettendo la vetrina decorata dai graffiti dell’artista Sex Dreams.

Nonostante l’accaduto, Blanco ha affrontato la situazione con un tocco di ironia, commentando il furto sul suo profilo social con la frase: “I nostri dolci sono così buoni che vanno a ruba”. Questo modo di sdrammatizzare è emblematico del suo spirito, che traspare anche dalla sua capacità di affrontare momenti difficili con leggerezza.

La pasticceria “L’isola delle rose”, il cui nome trae ispirazione da uno dei brani più celebri del cantante, è stata aperta il 23 maggio dello scorso anno e offre una varietà di prodotti, inclusi dolci senza glutine e senza lattosio. A gestire le preparazioni è Patrizia Fabbriconi, esperta nel campo delle Scienze dell’alimentazione, che ha portato la sua esperienza nella creazione dei dolci.

Blanco ha pubblicato sulla sua pagina social una foto della vetrina danneggiata, sottolineando la violenza del furto. Nonostante la difficoltà, il cantante continua a mantenere un atteggiamento positivo, addirittura prendendo in giro i ladri con un secondo commento: “Se siete ladri intolleranti o allergici al glutine, o cercate prodotti senza lattosio o tradizionali, passate da noi”. Questa nota scherzosa mette in evidenza non solo il suo carattere resiliente, ma anche la sua volontà di mantenere un contatto con il pubblico in momenti difficili.

La comunità di Brescia ha espresso solidarietà nei confronti del cantante e della sua famiglia in questo frangente, auspicando una rapida ripresa dell’attività. La pasticceria, nonostante l’incidente, rimane un simbolo di passione e dedizione, rappresentando anche un legame importante per Blanco e le sue origini. Con il supporto dei suoi fan e della comunità, il cantante sembra determinato a superare questo ostacolo e continuare a condividere il suo amore per la pasticceria.