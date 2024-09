Dramma nella musica, lo storico gruppo italiano coinvolto in un incidente: cosa è successo 

Scontro frontale per iL noto gruppo italiano mentre raggiungevano Settimo San Pietro, località della Sardegna, per un concerto

Paura e tensione sulla strada verso Settimo San Pietro, dove ieri sera lo storico gruppo musicale sardo, è stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre si recava a un concerto previsto per la festa di San Pietro. Erano circa le 20:15 quando il van su cui viaggiavano si è scontrato frontalmente da un’auto che, perdendo il controllo, ha invaso la corsia opposta.

Paura per i Tazenda sulla strada per raggiungere la località di Settimo San Pietro

I Tezenda, band composta dai membri storici Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite, hanno condiviso la notizia con i fan sui social:

“Abbiamo avuto un incidente. Stiamo facendo le visite. Per ora sembra evitato il peggio”.

Il violento impatto ha causato non poche conseguenze. La tour manager del gruppo, Claudia Scanu, ha riportato un’ustione causata dall’esplosione dell’airbag. La conducente dell’auto, Simona Romero, 47 anni di Dolianova, trasportata in ospedale in codice rosso, è in osservazione. Nonostante la gravità dell’incidente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione, come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda.

Oltre ai musicisti, a bordo del van viaggiavano altre persone del loro entourage, due delle quali sono rimaste ferite, seppur non in modo grave. Sul luogo del sinistro sono intervenuti rapidamente i carabinieri della stazione di Monserrato e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I Tazenda, una delle band più rappresentative della Sardegna, con oltre tre decenni di carriera, sono noti per il loro stile unico, che fonde la musica tradizionale isolana con elementi di rock e pop. Nati nel 1988, fondati da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli, hanno lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana, soprattutto per il loro uso del sardo nelle canzoni.

Il concerto previsto a Settimo San Pietro era molto atteso, con la piazza già gremita di fan in attesa del loro arrivo. La notizia dell’incidente ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma fortunatamente il peggio è passato. I Tazenda, nel loro messaggio sui social, rinviano a nuove informazioni mentre l’intera comunità sarda e i fan della band tirano un sospiro di sollievo, in attesa di rivedere presto il gruppo sul palco.