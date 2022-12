Dragon Ball Games Battle Hour 2023, l’evento a Las Vegas e online

Bandai Namco Europe ha annunciato oggi che il Dragon Ball Games Battle Hour tornerà nel 2023, questa volta sia online che dal vivo, presso il centro congressi The Expo at World Market Center di Las Vegas dal 4 al 5 marzo. Dopo due edizioni unicamente online, l’evento dedicato ai fan e nato dalla collaborazione tra Bandai Namco Entertainment Inc., Shueisha Inc. e Toei Animation Co. Ltd. consentirà ai fan di Dragon Ball di tutto il mondo di ritrovarsi e celebrare Dragon Ball con novità, eventi e tornei. Il Dragon Ball Games Battle Hour 2023 ospiterà diversi tornei e finali: le finali del Dragon Ball FighterZ World Tour 2022/2023, per il quale giocatori da tutto il mondo stanno attualmente combattendo per qualificarsi; il Dragon Ball Super Card Game World Championship, dove, dopo aver dimostrato il proprio valore nelle Finali regionali, i vincitori si sfideranno per scoprire chi sarà il campione finale. Si terrà anche un torneo speciale di Dragon Ball Legends, organizzato con la regola “Special Pick Rule”, che vedrà due giocatori scegliere a turno tre personaggi visualizzati in modo casuale, scegliendone uno per la propria squadra e uno per quella dell’avversario. Lo faranno finché ognuno di loro avrà una squadra di sei personaggi pronta a combattere. Oltre a questi tornei, durante l’evento ci saranno photocall, giochi e giocattoli di Dragon Ball in esposizione, demo dei giochi e altro.