Drago è la settima maschera eliminata a Il Cantante Mascherato.

Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello), Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce Rosso (Vladimir Luxuria), ad aver avuto la peggio questa settimana è stata proprio il Drago.

Drago ha perso contro Lumaca. Sotto la maschera si nascondeva Simone Di Pasquale, come da previsione.

“Stare su questo palco mi fa sentire in famiglia, una famiglia che credevo di aver perso. Spesso stavo da solo, anche perché i miei genitori erano sempre impegnati per lavoro. Chi mi conosce mi definisce ansioso, ma penso che questo mi serva ad affrontare il mestiere che faccio, parlare con persone che parlano diverse lingue. Non mi lascio andare all’euforia, controllo sempre le mie emozioni, un modo per proteggermi. Sono molto fissato con la forma fisica e l’estetica, ho praticato molti sport e poi ho seguito un’unica passione che mi ha dato la possibilità di sentirmi invincibile, al centro di tutto e di me stesso”.