Draghi critica l’Unione Europea e chiede più integrazione

Mario Draghi ha espresso forti critiche nei confronti dell’attuale leadership dell’Unione Europea, in particolare verso Ursula von der Leyen, durante il Meeting di Rimini. Ha sottolineato che l’idea che la dimensione economica dell’UE possa tradursi in potere geopolitico è ormai un’illuso. Draghi ha portato esempi del declino della leadership europea, evidenziando come l’Europa abbia dovuto accettare i dazi americani e come la sua influenza nei negoziati di pace sull’Ucraina sia stata limitata, nonostante il suo contributo finanziario significativo.

L’ex premier ha osservato che l’UE ha assunto un ruolo marginale durante il conflitto a Gaza, rimanendo “spettatrice” in una crisi che ha portato a un crescente scetticismo tra i cittadini e nei partiti euroscettici, come la Lega di Matteo Salvini. Ha messo in guardia contro l’idea che si stia meglio senza l’Unione, sottolineando la necessità di un cambiamento e di un adattamento alle nuove esigenze.

Secondo Draghi, l’Europa deve svilupparsi in due direzioni principali: ridurre le barriere interne al mercato e investire nella tecnologia, in particolare nei semiconduttori. Pur riconoscendo le criticità, ha affermato che la soluzione è una maggiore integrazione europea, con una riforma delle istituzioni per ripristinare l’unità d’azione. Ha invitato i presenti a trasformare lo scetticismo in azione, sottolineando l’urgenza del cambiamento.

Le sue parole rappresentano anche una netta distinzione rispetto alle posizioni delle destre europee, con un’esortazione alla ricostruzione dell’UE per affrontare le sfide globali. Le reazioni politiche sono attese, con centristi ed europeisti che hanno accolto il messaggio, mentre la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini potrebbero trovarsi in disaccordo.