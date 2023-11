Drag Race: un’italiana nel cast di All Stars

Il franchise di Drag Race è in continua evoluzione.

Oltre i vari adattamenti sparsi qua e là per il mondo (in Europa esiste la versione inglese, quella spagnola, la svedese, la belga, l’olandese, l’italiana ed è in arrivo anche quella tedesca) esistono anche numerosi spin off. C’è All Stars, il Vs The World, Holi-Slay Spectacular, Secret Celebrity, Drag U e Queen Of The Universe.

Il prossimo anno arriverà anche Global All Stars che riunirà le migliori drag queen dei vari adattamenti gareggiare tutte insieme. Fra loro ci sarà anche un’italiana, ovvero la “nostra” Nehellenia.

Drag Race, Nehellenia nel cast di Global All Stars

Il cast ovviamente non è stato ancora confermato, ma secondo i ben informati la prima edizione di Global All Stars vedrà 12 drag queen tutte provenienti da un adattamento diverso. Fra loro oltre Nehellenia da Drag Race Italia ci saranno anche: Vanity Vain dalla Svezia; Tessa Testicle dalla Germania; Soa De Muse dalla Francia; Pythia dal Canada; Miranda Lebrao dal Brasile; Kween Kong dall’Australia; Kitty Scott-Claus dal Regno Unito; Gala Varo dal Messico; Eva Le Queen dalle Filippine; Athena Sorgelikis dal Belgio e Alyssa Edwards dagli Stati Uniti.

La competizione si terrà in lingua inglese e quindi è richiesto che tutte parlino la lingua in maniera fluente. Kween, Kitty e Alyssa che sono di madrelingua inglese potrebbero essere avvantaggiate ma questo è un altro discorso.

Nehellenia non è l’unica italiana ad aver preso parte a un’edizione estera del franchise. La prima è stata Aura Eternal chiamata per la seconda edizione di Queen Of The Universe.