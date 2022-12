Drag Race, RuPaul annuncia altre tre edizioni

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Drag Race Italia, RuPaul ha annunciato l’arrivo di altre tre edizioni per il 2023.

Oltre uno spin off di All Stars che prevede queen provenienti da tutto il mondo (dal titolo Global All Stars), il format Drag Race arriverà anche in Brasile, in Messico e in Germania. Ad oggi il programma è già in onda in America (14 stagioni), in Gran Bretagna (4 stagioni), in Canada (3 stagioni), in Australia (2 stagioni); in Spagna (2 stagioni), in Olanda (2 stagioni), in Italia (2 stagioni); in Thailandia (2 stagioni) e nelle Filippine (1 stagione). Sono già state annunciate e arriveranno anche le versioni del Belgio e della Svezia.

La quindicesima stagione del format originale, quello americano, debutterà il prossimo 6 gennaio e sarà trasmessa per la prima volta da MTV.

“World of Wonder è lieto di espandere la sua partnership con MTV Entertainment Studios. Drag Race tratta temi universali di amore, espressione di sé e accettazione, e non c’è mai stato un momento più importante di adesso per queste idee da esprimere a livello internazionale. Grazie a Chris McCarthy, Nina L. Diaz e al loro incredibile team di MTV Entertainment Studios, siamo onorati di continuare la nostra missione di mostrare l’arte del drag in diverse lingue e culture in tutto il mondo”.

Drag Race, che fine farà Drag Race Italia 3?

Che fine farà la versione italiana? Dagospia, da sempre aggiornato sui fatti, ha parlato di “rischio” e di “strada in salita”. Pare però che Ballandi, la casa di produzione, abbia tutta la volontà di produrre una terza stagione, mentre Warner valuterà il da farsi nel corso dei prossimi mesi. Qualora Discovery non dovesse rinnovare, quindi, Ballandi potrebbe sempre bussare alla porta di altre piattaforme (Netflix, Prime..) o reti televisive (Rai, Mediaset..). Qualcuno aprirà?

“Con l’arrivo della Warner a Discovery è cambiato il vento. E i numeri sono numeri. […] Il pompatissimo Drag Race sarebbe a rischio, i primi dubbi già sulla realizzazione della seconda edizione e per la terza la strada sarebbe tutta in salita”.