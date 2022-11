Drag Race Italia: Zorzi boccia la sfilata di Gioffrè che sbotta: “Studia un po’ tesoro”

Il tema della sfilata della quinta puntata di Drag Race Italia – season two – è stato Dancing Queen. C’è chi ha portato in passerella Cher, chi Madonna, chi direttamente un omaggio alla pop music degli anni 2000 e chi Serena Grandi.



A portare in passerella una Serena Grandi d’annata con tanto di parrucca di Crudelia De Mon è stata Gioffrè che si è presentata sulla runway con il giacchetto di jeans indossato dall’attrice nel film Teresa La Camionista del 1987 e un abito da sera di quegli anni che le ha regalato lei.

Insomma, sicuramente dietro c’è uno studio e una ricercatezza ma l’abbinata giubbotto di jeans+abito da sera di paillettes+parrucca bicolor spettinata non l’ho granché capita.

E non l’ha capita neanche Tommaso Zorzi che subito ha preso la parola: “Quell’abito ha un problema, ti cade. Però se te lo tiri su poi è corto sotto. O non è della tua taglia o andava accorciato. Diciamo che manca o un pezzo sopra o un pezzo sotto. Davanti ti cadeva avevi i seni di fuori“. Una critica che non è stata presa affatto bene da Gioffrè.

“Il vestito era così, io ho portato un vestito che stava a Serena Grandi che aveva una quinta che sembravano i cocomeri di mia nonna. Negli anni ’90 i vestiti col taglio a sirena non toccavano per terra, si dovevano vedere le scarpe tesoro mio bello. Studia un po’.

La dea del cimitero ha tirato fuori le unghie.

Drag Race Italia, la reazione del web alla risposta di Gioffrè

Per dire “studia” a Tommaso ci vuole un grande coraggio e molta poca umiltà. Non perché sia lui, ma perché oggettivamente se c’è una persona che lì parla sempre con cognizione di causa è lui. Non dico soltanto lui, ma quasi. #DragRaceItalia — Elisa🌶 (@EliiiLuc) November 17, 2022

Tommaso ha ragione caro Gioffrè il vestito è grande e quindi ti casca giù!Le critiche ti servono per migliorare e vanno accettate!Quindi quello che devi studiare sei tu perché lui ha molta cultura! #DragRaceItalia — elisa napoli 93 (@elisanapoli93) November 17, 2022

L’abito di Gioffré era troppo grande, avrebbe dovuto apportare delle modifiche per adattarlo a quella che è la sua fisicità. Non mi è piaciuta questa sua presunzione nel rispondere ad un giudizio di Tommaso totalmente oggettivo che bisogna saper accettare #DragRaceItalia — ℒ.᪥ (@crazyansia) November 17, 2022

Tommaso ha perfettamente ragione riguardo al vestito di Gioffré, punto. #DragRaceItalia pic.twitter.com/isQDlp63cj — Katia (@KatiaCalderini) November 17, 2022