Drag Race Italia sta in queste settimane procedendo con le registrazioni (che termineranno alla fine del mese) e proprio in queste ore è stata pubblicata una foto spoiler che sta facendo il giro del web. A pubblicarla è stata proprio Donatella Rettore, ospite di una puntata, tramite il suo profilo Twitter. La cantante ha successivamente rimosso il post, ma orami era troppo tardi.

Nello scatto si vede lo studio italiano (identico a quello americano) con Priscilla al centro abbracciata ai due ospiti della puntata: Donatella Rettore e l’attore Giancarlo Commare, già visto in Skam e nel film LGBT+ Maschile Singolare.

Non è da escludere quindi che in questa puntata le drag queen rimaste in gara si sfideranno in un lipsync sulle note di un brano di Donatella Rettore.

Drag Race Italia debutterà a novembre su Discovery+

Giudici fissi saranno Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Sta per partire la prima edizione di #DragRaceItalia su discovery+.

Attrice, scrittrice, icona di bellezza. @chiarafrancini è la conduttrice di questa edizione di #DragRaceItalia. Le nostre concorrenti dovranno passare sotto il suo giudizio e nulla sarà scontato!

Non sapete cosa vi aspetta!